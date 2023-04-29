Sıkıntı bastı

Galatasaray maçı hazırlıklarını yüksek tempoda sürdüren Beşiktaş dün şok bir sakatlıkla sarsıldı. Siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanda Omay Colley ile Kevin N'Koudou sert bir şekilde çarpıştı. Dizinden sakatlık yaşayan 30 yaşındaki stoper Colley'nin derbide forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.Siyah-beyazlıların bir diğer stoperi Romain Saiss'in de derbi öncesi hafif sakatlığının devam ettiği ancak Faslı oyuncunun karşılaşmaya yetiştirileceği kaydedildi. Teknik direktör Şenol Güneş iseile'a 'hazır olun' emri verdi. Beşiktaş'a ara transferde Sampdoria'dan gelen Omar Colley, siyah-beyazlılarda 7 maçta forma şansı buldu.ve Colley kısa süre içerisinde takımın as oyuncuları arasına adını yazdırdı.Beşiktaş'ın ocak ayında kadrosuna kattığı ve transferi krize neden olan Onur Bulut için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını verdi. UÇK, oy birliğiyle Kayserispor'un 29 yaşındaki sağ beke karşı açtığı davada oyuncuyu haklı buldu. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların, bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Kayserispor cephesi ise Tahkim'e başvuracaklarını bildirdi.