Sıkıntı bastı

Antrenmanda N’Koudou ile çarpışan 30 yaşındaki tecrübeli stoper dizinden sorun yaşadı. Colley’nin, G.Saray’a karşı oynamasının zor olduğu bildirildi
Galatasaray maçı hazırlıklarını yüksek tempoda sürdüren Beşiktaş dün şok bir sakatlıkla sarsıldı. Siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanda Omay Colley ile Kevin N'Koudou sert bir şekilde çarpıştı. Dizinden sakatlık yaşayan 30 yaşındaki stoper Colley'nin derbide forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Tedavisine hemenbaşlanan tecrübeli savunmacınınkesin durumunun maç günübelli olacağı bildirildi.
GÜNEŞ'TEN 2 İSME 'HAZIR OL' EMRİ
Siyah-beyazlıların bir diğer stoperi Romain Saiss'in de derbi öncesi hafif sakatlığının devam ettiği ancak Faslı oyuncunun karşılaşmaya yetiştirileceği kaydedildi. Teknik direktör Şenol Güneş ise Welinton ile NecipUysal'a 'hazır olun' emri verdi. Beşiktaş'a ara transferde Sampdoria'dan gelen Omar Colley, siyah-beyazlılarda 7 maçta forma şansı buldu. Gambiyalıstoperin performansı Güneş'tentam not aldı ve Colley kısa süre içerisinde takımın as oyuncuları arasına adını yazdırdı.
ONUR BULUT'A MÜJDE
Beşiktaş'ın ocak ayında kadrosuna kattığı ve transferi krize neden olan Onur Bulut için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını verdi. UÇK, oy birliğiyle Kayserispor'un 29 yaşındaki sağ beke karşı açtığı davada oyuncuyu haklı buldu. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların, bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Kayserispor cephesi ise Tahkim'e başvuracaklarını bildirdi.