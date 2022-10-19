Şimdi cenk zamanı!

eşiktaş'ta şu ana kadar oynadığı 9 maçta da sonradan oyuna giren Cenk Tosun'a gün doğdu…Teknik heyetin Trabzonspor maçında bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden 31 yaşındaki futbolcuyu 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Son üç maçta ilk 11'de yer almasına rağmen performansıyla hayal kırıklığı yaratan Dele Alli'nin kulübeye çekileceği, Muleka'nın ise ikinci forvet olarak Cenk Tosun'a eşlik edeceği gelen bilgiler arasında.BEŞIKTAŞ'TA iki günlük izin yarın sona erecek ve Hatayspor maçı hazırlıkları başlayacak. Bu süreçte vaktini Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde geçiren Valerien İsmael, ekibiyle birlikte takımın eksiklerine odaklandı. Futbolculara 15 günlük antrenman programını veren İsmael, izin günlerinde de bu programa uygun bir şekilde hareket edilmesini istedi.