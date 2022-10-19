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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Şimdi cenk zamanı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Şimdi cenk zamanı!

Sakatlığı bulunan Weghorst, Hatay deplasmanında riske edilmeyecek. Dele Alli’nin yedek soyunması, Muleka’nın ise 2. forvet olarak görev alması bekleniyor

Beşiktaş'ta şu ana kadar oynadığı 9 maçta da sonradan oyuna giren Cenk Tosun'a gün doğdu… Sağ kasığında ödem ve gerilme meydana gelen Wout Weghorst'un tedavi sürecinin 10 günü bulacağı ve Hollandalı yıldızın Hatay deplasmanında riske edilmeyeceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından gözler Cenk Tosun'a çevrildi. Teknik heyetin Trabzonspor maçında bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden 31 yaşındaki futbolcuyu 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Son üç maçta ilk 11'de yer almasına rağmen performansıyla hayal kırıklığı yaratan Dele Alli'nin kulübeye çekileceği, Muleka'nın ise ikinci forvet olarak Cenk Tosun'a eşlik edeceği gelen bilgiler arasında. Bu arada Gedson Fernandes'in de yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

VALERİEN İSMAEL'E TATİL YOK
BEŞIKTAŞ'TA iki günlük izin yarın sona erecek ve Hatayspor maçı hazırlıkları başlayacak. Bu süreçte vaktini Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde geçiren Valerien İsmael, ekibiyle birlikte takımın eksiklerine odaklandı. Futbolculara 15 günlük antrenman programını veren İsmael, izin günlerinde de bu programa uygun bir şekilde hareket edilmesini istedi.

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