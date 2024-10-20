Şimdi Semih zamanı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 7 maçtır hasret kaldığı ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Bronckhorst'un, eksik oyuncuların yokluğunda özellikle milli futbolcu konusunda vereceği karar merak ediliyordu. 19 yaşındaki yeteneğin son dönemdeki tartışmalardan sıyrıldığı ve sadece 11'e dönmeye odaklanıp bunu da teknik ekiple yaptığı görüşmede aktardığı kaydedildi.
Dünkü antrenmanda Bronckhorst, Semih'i yanına çağırarak kendisinden beklentilerini tek tek anlatarak yakından ilgilendi. İdman performansı artan Semih'in, Konyaspor maçıyla birlikte geri dönüşe hazırlandığı ifade edildi.
Sol kanatta Semih ve Muçi konusunda yaşanan ikilemin ardından milli futbolcunun karşılaşmaya 11'de başlama ihtimalinin kuvvetli olduğu aktarıldı. Muçi'nin ise sağ kanatta Rashica'nın yokluğunda formaya Joao Mario ile birlikte aday olduğu belirtildi.
KARTAL SAHASINDA GÖNÜL ALACAK
Milli
ara öncesi Gaziantep FK ile berabere kalan Beşiktaş, üzdüğü taraftarının gönlünü sahasında Konyaspor maçıyla almaya çalışacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde 7 mücadelede 5 galibiyet alıp, 2 beraberlik yaşayan Bronckhorst'un takımı, Konya engelini geçerek hafta içi Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon sınavı öncesinde moral bulmaya çalışacak. Beşiktaş'ta Paulista, Rashica
ve Necip
sakatlıkları nedeniyle yok. Emirhan stoperde Uduokhai'nin partneri olacak. Sakatlıktan dönen kaleci Mert, eldivenleri geri alacak. Musrati de son 3 maçta giyemediği formasına kavuşacak.