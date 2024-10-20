Şimdi Semih zamanı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 7 maçtır hasret kaldığı ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Bronckhorst'un, eksik oyuncuların yokluğunda özellikle milli futbolcu konusunda vereceği karar merak ediliyordu. 19 yaşındaki yeteneğin son dönemdeki tartışmalardan sıyrıldığı veDünkü antrenmanda Bronckhorst, Semih'i yanına çağırarak kendisinden beklentilerini tek tek anlatarak yakından ilgilendi. İdman performansı artan Semih'in,Sol kanatta Semih ve Muçi konusunda yaşanan ikilemin ardından milli futbolcunun karşılaşmaya 11'de başlama ihtimalinin kuvvetli olduğu aktarıldı.ara öncesi Gaziantep FK ile berabere kalan Beşiktaş, üzdüğü taraftarının gönlünü sahasında Konyaspor maçıyla almaya çalışacak.Ligde 7 mücadelede 5 galibiyet alıp, 2 beraberlik yaşayan Bronckhorst'un takımı, Konya engelini geçerek hafta içi Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon sınavı öncesinde moral bulmaya çalışacak. Beşiktaş'tavesakatlıkları nedeniyle yok. Emirhan stoperde Uduokhai'nin partneri olacak. Sakatlıktan dönen kaleci Mert, eldivenleri geri alacak. Musrati de son 3 maçta giyemediği formasına kavuşacak.