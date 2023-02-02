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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Sırada Djenepo var!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Sırada Djenepo var!

Siyah-beyazlılar, Southampton’un 24 yaşındaki yıldızını 5 milyon Euro bonservis ödeyerek ya da satın alma opsiyonu ile kiralayarak kadrosuna katmak istiyor

Siyahbeyazlılar, orta sahaya yaptığı Amir Hadziahmetovic takviyesinden sonra hücum hattını zenginleştirmek için bir kanat transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda Avrupa'da transferin kapandığı elit liglerde girişimlere başlayan Beşiktaş yönetimi, Moussa Djenepo için pazarlıklara start verdi. Fransa'ya transfer olma ihtimali bulunan ancak son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Djenepo ile uzun süredir dirsek temasında olan Beşiktaş yönetimi, yaz aylarında da görüştüğü oyuncudan olumlu dönüşler almış ama maliyete takılmıştı.

BORİNİ İÇİN KARAGÜMRÜK'LE TEMAS
Siyah-beyazlılar, bu kez Southampton ile kurduğu iyi ilişkileri de kullanarak transferi gerçekleştirmeyi planlıyor. İngiliz ekibinin sahibi olan ve başkanlığını yaptığı Göztepe'nin hisselerinin büyük sahibi Rasmus Ankersen ile masaya oturan Beşiktaş, bu transferi 5 milyon Euro seviyelerinde bonservis bedeli ya da satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan Kartal, Karagümrük'e İtalyan forvet Borini için fiyat sordu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2019-20 sezonunda 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Standard Liege'den Southampton'a transfer olan Djenepo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Malili futbolcu, bu sezon Premier Lig ve kupa maçlarında 18 kez sahaya çıktı. 777 dakika oynerken 1 gol, 2 asiste imza attı.

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