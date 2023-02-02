Sırada Djenepo var!

Siyahbeyazlılar, orta sahaya yaptığı Amir Hadziahmetovic takviyesinden sonra hücum hattını zenginleştirmek için bir kanat transferi yapmak istiyor.Fransa'ya transfer olma ihtimali bulunan ancak son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Djenepo ile uzun süredir dirsek temasında olan Beşiktaş yönetimi, yaz aylarında da görüştüğü oyuncudan olumlu dönüşler almış ama maliyete takılmıştı.Siyah-beyazlılar, bu kez Southampton ile kurduğu iyi ilişkileri de kullanarak transferi gerçekleştirmeyi planlıyor. İngiliz ekibinin sahibi olan ve başkanlığını yaptığı Göztepe'nin hisselerinin büyük sahibi Rasmus Ankersen ile masaya oturan Beşiktaş, bu transferi 5 milyon Euro seviyelerinde bonservis bedeli ya da satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor.2019-20 sezonunda 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Standard Liege'den Southampton'a transfer olan Djenepo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Malili futbolcu, bu sezon Premier Lig ve kupa maçlarında 18 kez sahaya çıktı. 777 dakika oynerken 1 gol, 2 asiste imza attı.