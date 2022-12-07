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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Sırat köprüsünden geçecegiz!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sırat köprüsünden geçecegiz!

"Şu an zor bir dönemden geçiyoruz. Ben anlatıyorum; futbolcu kızacak, oynayacak, oynamayacak. Bunların hepsi yaşanacak." "Bu sırat köprüsünden geçeceğiz. İyi geçersek önümüz aydınlık. Zirveye çıktıktan sonra, kıymetini bileceğiz." "Devler Ligi'ne katılmanın zor olduğu dönemde başkan 'Kazanmak istiyorum' diyorsa vizyon çiziyor demektir. Kaos çıkartmak doğru değil."

Beşiktaş'a 28 Ekim'de imza atan, 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan (2G-1M) Şenol Güneş, lige verilen arada takımı tanımaya çalışıyor. Tecrübeli hoca, dün Antalya kampında basının sorularını yanıtladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum' sözleri hatırlatılınca Güneş, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın zor olduğunu başkan bilmiyor mu, biliyor. Bunu söyledi diye bu sene, önümüzdeki sene olsun demek doğru değil. Bunu söylüyorsa bir vizyon çiziyor demektir. Buradan kaos çıkartmak doğru değil. Başkanın niyetini de düşüncesini de biliyorum" dedi.

KİMSEYİ SUÇLAYARAK KENDİMİZİ AKLAMAYIZ
Zor bir dönemden geçtiklerini belirten tecrübeli hoca, "Ben anlatıyorum, futbolcu anlayacak. Sonra kızacak, oynayacak, oynamayacak. Bunlar hep yaşanacak. Bu sırat köprüsünden geçeceğiz. İyi geçersek önümüz aydınlık. Zirveye çıkmak kolay değil. Çıktıktan sonra kıymetini bileceğiz" diye konuştu. Takımla çalışmalar hakkında bilgi veren Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse gitmiyor, kimseyi de almıyoruz. Öncesi yok bizim için. Başkasını suçlayarak kendimizi aklamak istemiyoruz. Beşiktaş'ın bir felsefesi, kültürü varsa ona ayak uydurmak zorundayım."



GHEZZAL DÖNÜYOR!
14 Ağustos'ta oynanan Alanyaspor maçında ayak parmağından sakatlanan ve Amerika'da ameliyat olan Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihinin mart ayını bulacağı açıklanmıştı. Güneş, sakat oyuncular hakkında bilgiler verirken Ghezzal için de şu ifadeyi kullandı: "Ghezzal burada ama tedavisi ayrı yapılıyor. Şubat ayında dönmesini bekliyoruz. Umut bugün-yarın katılır. Josef haftaya gelecek. Gençler var ama fazla gençle oynadığınız zaman diğer oyuncuları görmede sıkıntı oluyor."

CANER ERKİN'İ DEĞİL NEYMAR'I İSTİYORUM
ŞENOL Güneş, Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra adı Beşiktaş'la anılan Caner Erkin'le ilgili olarak, "Severim, iyi oyuncudur ama hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Gündemde şu anda yok" dedi ve olayı esprili bir boyuta taşıdı: "Transfer ayı geldiğinde buradan kimin gideceğini, sağlam mı, sakat mı, lazım mı değil mi ben de karar vermeyeceğim. Benim düşüncem olacak, yönetim karar verecek. İlla isim istiyorsanız Neymar. Ronaldo'yu istemiyorum şu anda. Çocuğun kafasını karıştırmayalım. Bunlar kendilerini kanıtlamış oyuncular, biz de hayranlıkla izliyoruz. Yine de başkanla konuşacağız."

N'KOUDOU'DA UMULAN OLMADI
BEŞİKTAŞ'IN Dünya Kupası'nda boy gösteren 4 oyuncusundan biri N'Koudou'ydu. Yönetimin amacı, sezon sonu sözleşmesi bitecek ismin kendini göstermesi ve devre arası satılmasıydı. Umulan olmadı. Turnuvaya gruplarda veda eden Kamerun'da 2 maçta 25 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki oyuncu yarın Antalya kampına dahil olacak.

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