Sırat köprüsünden geçecegiz!

Beşiktaş'a2 Süper Lig,1 de Türkiye Kupasımaçına çıkan (2G-1M) ŞenolGüneş, lige verilen aradatakımı tanımaya çalışıyor.Tecrübeli hoca, dün Antalyakampında basının sorularınıyanıtladı. Başkan AhmetNur Çebi'ninsözleri hatırlatılınca Güneş,"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanınzor olduğunu başkanbilmiyor mu, biliyor. Bunusöyledi diye bu sene, önümüzdekisene olsun demek doğrudeğil. Bunu söylüyorsa bir vizyonçiziyor demektir. Buradankaos çıkartmak doğru değil.dedi.Zor bir dönemden geçtiklerini belirten tecrübeli hoca,Bu sırat köprüsünden geçeceğiz. İyi geçersek önümüz aydınlık. Zirveye çıkmak kolay değil. Çıktıktan sonra kıymetini bileceğiz" diye konuştu. Takımla çalışmalar hakkında bilgi veren Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse gitmiyor, kimseyi de almıyoruz. Öncesi yok bizim için. Başkasını suçlayarak kendimizi aklamak istemiyoruz.14 Ağustos'ta oynanan Alanyaspor maçında ayak parmağından sakatlanan ve Amerika'da ameliyat olan Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihinin mart ayını bulacağı açıklanmıştı. Güneş, sakat oyuncular hakkında bilgiler verirken Ghezzal için de şu ifadeyi kullandı: "Ghezzal burada ama tedavisi ayrı yapılıyor. Şubat ayında dönmesini bekliyoruz. Umut bugün-yarın katılır. Josef haftaya gelecek. Gençler var ama fazla gençle oynadığınız zaman diğer oyuncuları görmede sıkıntı oluyor."ŞENOL Güneş, Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra adı Beşiktaş'la anılan Caner Erkin'le ilgili olarak,dedi ve olayı esprili bir boyuta taşıdı: "İlla isim istiyorsanız Neymar. Ronaldo'yu istemiyorum şu anda. Çocuğun kafasını karıştırmayalım. Bunlar kendilerini kanıtlamış oyuncular, biz de hayranlıkla izliyoruz. Yine de başkanla konuşacağız."BEŞİKTAŞ'IN Dünya Kupası'nda boy gösteren 4 oyuncusundan biri N'Koudou'ydu. Yönetimin amacı, sezon sonu sözleşmesi bitecek ismin kendini göstermesi ve devre arası satılmasıydı. Umulan olmadı. Turnuvaya gruplarda veda eden Kamerun'da 2 maçta 25 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki oyuncu yarın Antalya kampına dahil olacak.