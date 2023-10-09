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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Sırtlarını dönüp protesto ettiler

Ogün ŞAHİNOĞLU
Sırtlarını dönüp protesto ettiler

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında takıma arkasını dönerek sessizliğe gömüldü. 6. dakikada ise stat, tepki tezahüratlarıyla inledi

Beşiktaş taraftarının öfkesi dinmiyor... Hafta içinde 2-0'dan 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası tribünlere gelmeyen futbolculara tepkisini gösteren siyah-beyazlı futbolseverler, dünkü karşılaşmanın ilk 5 dakikasında sessiz kalıp sırtlarını dönerek takımı protesto etti. Sessiz tepki, bütün stadın "Yönetim istifa" tezahüratıyla sona erdi. İlk 11 anons edilirken oyuncuları ıslıklayan Beşiktaş tribünlerinin alkışladığı tek oyuncu ise Vincent Aboubakar oldu. Takımda en yoğun tepki, Lugano maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier'e gösterildi. Aboubakar, santra öncesi takımı bir araya getirerek tribüne götürdü ve taraftarları alkışlattı ancak Beşiktaşlı futbolseverler, oyunculara ıslıkla karşılık verdi.




MAÇ SONU BARIŞ SAĞLANDI
BEŞİKTAŞLI oyuncular, İstanbulspor maçı sonrası tribünleri tek tek dolaştı. Necip Uysal'ın liderliğinde tribünlere giderek özür dileyen siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlardan alkışla karşılık aldı. Futbolseverler, daha sonra Necip'e yaptıkları tezahüratlarla soyunma odasına giden Cenk Tosun'u getirtti. Milli yıldız da galibiyet üçlüsü çektirdi.

FERNANDES TRİBÜNDE İZLEDİ, DEĞNEKLE GİTTİ
Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, arkadaşlarına tribünden destek verdi. Maç sonu ise stadı koltuk değnekleriyle terk ederken görüntülendi.

'BÜTÜNLEŞMEK ÇOK GÜZELDI'
BEŞIKTAŞ'IN Ganalı stoperi Daniel Amartey, takım için önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İyi oyun çıkardıklarını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş taraftarı her zaman bizim arkamızda. Her zaman bize destek oluyorlar. Bu karşılaşmada o bütünleşmenin yaşanması çok güzeldi. Beşiktaş taraftarına destekleri için özel olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Sırtlarını dönüp protesto ettiler
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