Sizden önce ben tanıyordum!

18Haziran'da Gürcistan maçıyla başlayacakEURO 2024 heyecanı öncesihazırlıklardan sorumlu en etkili isim.Tecrübeli yönetici şampiyonana öncesikatıldığı bir Youtube programındaçarpıcı açıklamalar yaptı. BeşiktaşlıSemih Kılıçsoy'un Macaristan veAvusturya ile oynanacak hazırlık maçlarıöncesi A Milli Takıma çağrılıp ardındanÜmit Milli Takım'a gönderilmesibüyük tartışmalara neden olmuştu.Altıntop şunları söyledi:"Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum.Çoğunuz tanımadan önce Semih'i ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum. Beşiktaş'ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor.yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz Milli Takımız., Semih olayında Beşiktaş yönetiminin yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi: "Beşiktaş tarafı 'mobbing' kelimesini kullanıyor. Mobbing ne ya? Sizin oyuncunuz iki Avrupa maçına çıkıyor, iki gol atıyor ve değeri artıyor. O formayı erken giyen kaybolabiliyor. Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı.tartışmalar için malzeme konusu yapmayacaklarını belirten Hamit Altıntop,Semih Kılıçsoy iki yıl sonra bu takıma geldiğinde bahanesi olmadan tak tak oynayacak.Biz onları oraya hazırlıyoruz. Amacımız, Semih hazırlık maçında gol atsın değil" dedi.temsil ettiklerini belirten Altıntop,sorusuna şu yanıtıverdi: "Öyle bir şey olamaz. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti varya. Ben o konuda mütevazı olmayacağım.Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var.Almanya'da güzel bir turnuva oynayıp tarih yazmak istiyoruz. Buturnuvada olmazsa bile gelecekte büyük başarılar kazanacağız."