Sizden önce ben tanıyordum!

TFF'nin A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop,
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Haziran'da Gürcistan maçıyla başlayacak
EURO 2024 heyecanı öncesi
hazırlıklardan sorumlu en etkili isim.
Tecrübeli yönetici şampiyonana öncesi
katıldığı bir Youtube programında
çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaşlı
Semih Kılıçsoy'un Macaristan ve
Avusturya ile oynanacak hazırlık maçları
öncesi A Milli Takıma çağrılıp ardından
Ümit Milli Takım'a gönderilmesi
büyük tartışmalara neden olmuştu.
Altıntop şunları söyledi:
SON KARARI MONTELLA VERİYOR
"Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum. Günün sonunda Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor.
Çoğunuz tanımadan önce Semih'i ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum. Beşiktaş'ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor. 'Milli Takım'da oynatmayacaksanız kadroya almayın'
yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz Milli Takımız. Türk bayrağına hizmet ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve sizlere hizmet ediyoruz."
MOBBİNG NE YA!
Altıntop
, Semih olayında Beşiktaş yönetiminin yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi: "Beşiktaş tarafı 'mobbing' kelimesini kullanıyor. Mobbing ne ya? Sizin oyuncunuz iki Avrupa maçına çıkıyor, iki gol atıyor ve değeri artıyor. O formayı erken giyen kaybolabiliyor. Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı. Semih belki yazın kendi kulübünden ayrılacak ama Milli Takım'da devam edecek. Ömür boyu biz kendisiyle olacağız."
2005 JENERASYONU KUPAYA DOKUNACAK
SEMİH'İ
tartışmalar için malzeme konusu yapmayacaklarını belirten Hamit Altıntop, "O bizim evladımız. Pırlanta gibi bir çocuk. Biz sürdürülebilirlik istiyoruz, istikrar istiyoruz.
Semih Kılıçsoy iki yıl sonra bu takıma geldiğinde bahanesi olmadan tak tak oynayacak. 2005 jenerasyonu belki de 2032'de kupaya dokunacak. Bu jenerasyona kaptanlık yapacak, liderlik yapacak.
Biz onları oraya hazırlıyoruz. Amacımız, Semih hazırlık maçında gol atsın değil" dedi.
TÜRK FUTBOLUNUN BANA İHTİYACI VAR
85 MİLYONU
temsil ettiklerini belirten Altıntop, "Menajerler milli takıma oyuncu gönderiyor mu?"
sorusuna şu yanıtı
verdi: "Öyle bir şey olamaz. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti var
ya. Ben o konuda mütevazı olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok.
Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var.
Almanya'da güzel bir turnuva oynayıp tarih yazmak istiyoruz. Bu
turnuvada olmazsa bile gelecekte büyük başarılar kazanacağız."