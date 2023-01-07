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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Şok! Josef Kasımpaşa’ya karşı yok

Şok! Josef Kasımpaşa’ya karşı yok
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Kritik virajda takım için büyük öneme sahip olan tecrübeli ön libero, iki gündür kasığındaki ağrıları nedeniyle takımla antrenmanlara çıkamadı. Sezon öncesi dizinden ameliyat olan ve döndükten sonra da yine sakatlık yaşayan Josef, Dünya Kupası arasında uzun süre takımdan ayrı kalırken Adana Demirspor maçıyla sahalara dönüş yapmıştı. Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki futbolcusu, bugünkü karşılaşmada kadroda yer almayacak. Josef'in yerine Atiba forma giyecek. Kart cezalısı Valentin Rosier'in görevini ise Tayfur Bingöl üstlenecek. Sakatlığını atlatan Salih Uçan da kadroda olacak ancak kulübede kalacak.

ANTALYA MAÇI 14 ŞUBAT'TA
BEYOĞLU'NDAKI patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının yeni tarihi belli oldu. Karşılaşmanın 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.

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Şok! Josef Kasımpaşa’ya karşı yok
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