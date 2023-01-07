Şok! Josef Kasımpaşa’ya karşı yok

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Kritik virajda takım için büyük öneme sahip olan tecrübeliön libero, iki gündür kasığındakiağrıları nedeniyletakımla antrenmanlaraçıkamadı. Sezon öncesi dizinden ameliyat olan ve döndükten sonra da yine sakatlık yaşayan Josef, Dünya Kupası arasında uzun süre takımdan ayrı kalırken Adana Demirspor maçıyla sahalara dönüş yapmıştı. Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki futbolcusu, bugünkükarşılaşmada kadrodayer almayacak. Josef'in yerine Atiba forma giyecek. Kart cezalısı Valentin Rosier'ingörevini ise Tayfur Bingölüstlenecek. Sakatlığını atlatan Salih Uçan da kadroda olacak ancak kulübede kalacak.
ANTALYA MAÇI 14 ŞUBAT'TA
BEYOĞLU'NDAKI patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının yeni tarihi belli oldu. Karşılaşmanın 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.