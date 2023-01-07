Şok! Josef Kasımpaşa’ya karşı yok

Brezilyalı orta sahası Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Kritik virajda takım için büyük öneme sahip olanSezon öncesi dizinden ameliyat olan ve döndükten sonra da yine sakatlık yaşayan Josef, Dünya Kupası arasında uzun süre takımdan ayrı kalırken Adana Demirspor maçıyla sahalara dönüş yapmıştı. Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki futbolcusu,Josef'in yerine Atiba forma giyecek. Kart cezalısıSakatlığını atlatan Salih Uçan da kadroda olacak ancak kulübede kalacak.BEYOĞLU'NDAKI patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının yeni tarihi belli oldu. Karşılaşmanın 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.