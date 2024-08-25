Şok! Necip 6 ay yok

Beşiktaş'ın dün yaptığı antrenmanda sol dizinden sakatlanan Necip Uysal'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı takımın emektar kaptanının Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan ve MR görüntülenmesinde sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi.Yedek beklemeyi sorun etmeyen, kendisine verilen görevi her mevkide en iyisini yaparak Beşiktaş'ın jokeri olan Necip Uysal, futbol kariyeri boyunca hiç bu kadar ağır bir sakatlıkla karşı karşıya gelmemişti. Daha önce 14 kez sakatlık ve hastalık yaşayan Necip, en çok 2016-17 sezonunda takımdan uzak kalmış ve 25 günlük tedavi sürecinin ardından görevine dönmüştü.