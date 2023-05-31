Solla da gel Rebic!

Siyah-beyazlılar, sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i mercek altına aldı.Siyah-beyazlıların da Hırvat futbolcu için nabız yoklamaya başladığı ve menajerinden durumuyla ilgili bilgi istediği kaydedildi.Rebic, RNK Split ile başladığı A Takım kariyerinde, Fiorentina, Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt ve Milan formaları giydi. Kariyerinde en yüksek piyasa değeri 40 milyon Euro olan Rebic'in güncel değeri ise 10 milyon Euro.Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişinin ardından formaya hasret kalan ve eldivenleri Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu, beklentilerin uzağında bir sezon geçirdi. 22 yaşındaki file bekçisi, genç yaşında 3 kupa kazandığı siyahbeyazlı takımdan yaz transfer döneminde ayrılmayı planlıyor. 1.95'lik kalecinin menajerinin, özellikle Belçika'da önemli temaslarda bulunduğu ve Standard Liege'in bunların başında geldiği kaydedildi. Ersin için ligin bitiminde 3 milyon Euro'luk bir teklifin Beşiktaş yönetiminin önüne gelmesi bekleniyor.