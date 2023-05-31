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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Solla da gel Rebic!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Solla da gel Rebic!

İtalyan ekibinde istediği kadar forma şansı bulamadığı için başka takıma gitmeyi planlayan Hırvat futbolcunun menajeriyle temasa geçildi. Tecrübeli isimle Wolfsburg ve Fenerbahçe de ilgileniyor

Siyah-beyazlılar, sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i mercek altına aldı. Milan ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam eden deneyimli futbolcunun, yaz döneminde takımından ayrılma planları yaptığı kaydedildi. Bu sezon 31 maçta 1229 dakika süre alabilen Rebic'in, bu durumdan memnun olmadığı ve düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi arzu ettiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların da Hırvat futbolcu için nabız yoklamaya başladığı ve menajerinden durumuyla ilgili bilgi istediği kaydedildi. Sezonu sadece 3 gol, 2 asistlik performansla geçiren 29 yaşındaki futbolcuyla Wolfsburg'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürüldü.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Rebic, RNK Split ile başladığı A Takım kariyerinde, Fiorentina, Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt ve Milan formaları giydi. Kariyerinde en yüksek piyasa değeri 40 milyon Euro olan Rebic'in güncel değeri ise 10 milyon Euro.

ERSİN'İN GÖZÜ BELÇİKA'DA!
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişinin ardından formaya hasret kalan ve eldivenleri Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu, beklentilerin uzağında bir sezon geçirdi. 22 yaşındaki file bekçisi, genç yaşında 3 kupa kazandığı siyahbeyazlı takımdan yaz transfer döneminde ayrılmayı planlıyor. 1.95'lik kalecinin menajerinin, özellikle Belçika'da önemli temaslarda bulunduğu ve Standard Liege'in bunların başında geldiği kaydedildi. Ersin için ligin bitiminde 3 milyon Euro'luk bir teklifin Beşiktaş yönetiminin önüne gelmesi bekleniyor.

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Solla da gel Rebic!
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