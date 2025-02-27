Solskjaer’in şifreleri

Üst üste oynadığı son 5 resmi maçını kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de aylar sonra ilk 4'e girerken Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu zirvede tamamladı. Teknik direktör Solskjaer ile yükselişe geçen siyah-beyazlıların şifrelerini SABAH Spor detaylandırıyor:

1-POZİTİF FUTBOL, DOĞRU OYUN: Beşiktaş'a imza attığı ilk gün taraftara, "Ne istediğinizi biliyorum" mesajı veren Norveçli teknik adam, pozitif futbolu takıma aşılamaya çalışıyor. Doğru bir oyun sistemi kurmak için çaba gösteren Solskjaer ile iyileşen oyun, hem futbolcuları hem de taraftarı yeniden sahaya çekti.

2-YERİNDE KAL RAFA: Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, uzun bir süre kanatta oynamaya mahkum edildiğinde performansı da düşmüştü. Portekizli, Solskjaer ile birlikte yeniden doğdu. Forvet arkasına geçen oyuncu, yeni hocasıyla 5 gol, 4 asistlik muhteşem bir katkı sağladı.

3-KÜSKÜNLER BARIŞTI: Siyah-beyazlılarda, Masuaku ve Joao Mario gibi taraftarın tepkilerine maruz kalan isimler de Norveçli hocayla çıkışa geçti. Mario, hücumda ve merkezde etkili oynarken, Masuaku da peş peşe asistler üretti.

4-EKSİKLİK DEĞİL, ÇALIŞMA ZAMANI: Futbolculuğunda santrfor olarak önemli izler bırakan Solskjaer, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan'a özel olarak gol vuruşu öğretisi gerçekleştiriyor. Duran top savunmasında zafiyet gören hoca, savunmacılara ekstra antrenmanlar yaptırdı. Takım, son maçlardaki hava topu performansıyla dikkat çekti.





KAZANDIRAN ADAM RAFA SİLVA

Yıllık 6 milyon Euro maaş alan Rafa Silva, bu sezon siyah-beyazlı forma altında ağları 13 kez sarsarken 9 asist gerçekleştirdi. Ligde Samsunspor (1-0) ve Antalyaspor (4-2) maçlarında Kartal'ı galibiyete uçuran Portekizli 10 numara, kupada da Sivasspor ile Antalyaspor sınavlarındaki golleriyle Beşiktaş'ın gruptan lider çıkmasını sağladı.



1 GÖRÜŞ

Ali GÜLTİKEN

Oyunculara güven aşıladı

BIR teknik adam değişiminde ilk bakılan şey ortaya reaksiyon çıkacak mı, değişim yaşanacak mı noktası olur. Bu sürece baktığımızda Beşiktaş'ta olumlu yönde değişim olduğunu görüyoruz. Özellikle Solskjaer'in oyuncularla yaptığı bire bir temasları ve yansımaları sahada çok doğru reaksiyon verdi. Takım kazanma sürekliliğine evrilirken, takım içinde oyuncular da artı yönde güven duygusu yarattı. Belirsizliklerin ortadan kalkmış olması, hocanın pozitif yaklaşımının yanı sıra doğru bir oyun felsefesini de benimsemesi bu sonuçları getirdi.