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Giriş Tarihi: 4.9.2022 23:58 Son Güncelleme: 5.9.2022 00:30

Son dakika: Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonunda olaylar çıktı! Taraftar sahaya girdi, futbolculara saldırdı...

Son dakika: Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonunda olaylar çıktı! Taraftar sahaya girdi, futbolculara saldırdı...

Son dakika haberleri... Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Puanını 13'e yükselten Beşiktaş, geçen hafta yükseldiği liderliğini de devam ettirmiş oldu. MKE Ankaragücü ise ligde galibiyetle yine tanışamadı ve 1 puanla son sırada kaldı.

SAHAYA GİREN TARAFTAR, BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA TEKME ATTI

Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Sahaya giren taraftara müdahale eden Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, maçın ardından kırmızı kart gördü.

"SIRTIM DÖNÜKTÜ, SAKATLANABİLİRDİM"

Maç sonunda çıkan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Salih Uçan, şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim, Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?"

Taraftarın saldırdığı futbolcular arasında yer alan Cenk Tosun, sert tepki gösterdi:

"Maçı geçtim, yenersin ya da yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilecek durum değil. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize gelip uçan tekme ile bize müdahale edebiliyor?"

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Son dakika: Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonunda olaylar çıktı! Taraftar sahaya girdi, futbolculara saldırdı...
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