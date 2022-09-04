Son dakika: Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonunda olaylar çıktı! Taraftar sahaya girdi, futbolculara saldırdı...

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Sahaya giren taraftara müdahale eden Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, maçın ardından kırmızı kart gördü.

"SIRTIM DÖNÜKTÜ, SAKATLANABİLİRDİM"

Maç sonunda çıkan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Salih Uçan, şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim, Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?"

Taraftarın saldırdığı futbolcular arasında yer alan Cenk Tosun, sert tepki gösterdi:

"Maçı geçtim, yenersin ya da yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilecek durum değil. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize gelip uçan tekme ile bize müdahale edebiliyor?"