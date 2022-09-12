Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk 11’leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar, sahasından 3 puanla ayrılmak isterken, Başakşehir deplasmandan puan çıkarma peşinde. Maça kısa bir süre kalırken, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Başakşehir maçı saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Gedson, Salih, Muleka, N'Koudou, Weghorst.
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny