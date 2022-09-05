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Giriş Tarihi: 5.9.2022 15:27 Son Güncelleme: 5.9.2022 15:30

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ankara'da, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Siyah-beyazlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adliyeye sevk edildi. Berkay Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı.

Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Berkay Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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