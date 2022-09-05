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Giriş Tarihi: 5.9.2022 16:34 Son Güncelleme: 5.9.2022 16:34

Son dakika Beşiktaş haberleri: Olaylar sonrası Josef de Souza'dan ilk açıklama! 'Niyetim kötü olsaydı...'

Son dakika Beşiktaş haberleri: Olaylar sonrası Josef de Souza’dan ilk açıklama! ’Niyetim kötü olsaydı...’

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından ilk kez konuştu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, MKE Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Taraftarın sahaya girmesi ve yaşanan olayların ardından kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu, neden kart gördüğünü anlamadığını belirtti.

Beşiktaş'ın internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde;

"Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.

Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor."

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Olaylar sonrası Josef de Souza'dan ilk açıklama! 'Niyetim kötü olsaydı...'
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