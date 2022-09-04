Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş, Ankaragücü’ne konuk oluyor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda yapılan müsabaka, saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda.
BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst.
Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.