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Giriş Tarihi: 4.9.2022 20:41 Son Güncelleme: 4.9.2022 21:42

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş, Ankaragücü’ne konuk oluyor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş, Ankaragücü’ne konuk oluyor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon Valerien Ismael yönetiminde ligde dikkat çeken sonuçlar alan Beşiktaş, 5. hafta maçında ligin yeni ekibi Ankaragücü’ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda yapılan müsabaka, saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Zorlu mücadelenin tüm detaylarını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda yapılan müsabaka, saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

CANLI | ANKARAGÜCÜ 0-0 BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda.

BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş, Ankaragücü’ne konuk oluyor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı
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