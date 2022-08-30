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Giriş Tarihi: 30.8.2022 10:45

Son dakika Beşiktaş haberleri: Wout Weghorst'tan 8 yıl sonra bir ilk! Yine boş geçmedi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Wout Weghorst’tan 8 yıl sonra bir ilk! Yine boş geçmedi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, Sivasspor ağlarını da boş geçmedi. Hollandalı forvet, 8 yıl sonra Beşiktaş'ta ilki yaşadı.

Hollandalı forveti Wout Weghorst bir kez daha maçı katkısız bitirmedi.

30 yaşındaki oyuncu 2014-15 sezonundan bu yana tutulan istatistiklerde ligin ilk 4 haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaşlı oldu.

Kayseri ve Alanya maçlarında asist yapan Weghorst, Karagümrük ağlarını da sarsmıştı. Dün de Sivasspor karşısında bir gol ve bir asist desteği veren yıldız futbolcu yine alkışları topladı.

SERİ BOZULDU

Kara Kartal, Valerien İsmael yönetiminde ilk kez üst üste aynı sonuçla sahadan ayrıldı. Son 7 maçta bir galibiyet ve bir beraberlik ile devam eden siyah-beyazlı takım, bu kez geçen haftaki Fatih Karagümrük zaferinin ardından Sivasspor'u da yenip üst üste iki galibiyetle bu seriyi bozdu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Wout Weghorst'tan 8 yıl sonra bir ilk! Yine boş geçmedi...
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