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Giriş Tarihi: 30.8.2022 14:36

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Braga, Serdar Saatçı için teklifini yaptı! Beşiktaş'ı sevindiren haber...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Braga, Serdar Saatçı için teklifini yaptı! Beşiktaş’ı sevindiren haber...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçında yaşanan olaylardan dolayı kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'ya Portekiz devi Braga'dan teklif geldi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Transfer döneminde genç oyuncularından Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ı satan siyah beyazlılarda Serdar Saatçı'ya da teklif geldi.

Kamp hazırlıklarında oynanan hazırlık maçı esnasında oyundan alındıktan sonra büyük tepki gösteren genç stoper, kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Sonraki günlerde özür mesajı yayınlayan Serdar'a, affedilmesi için yeni sözleşme imzalama şartı sunulmuştu ama oyuncuyla kulüp arasında bugüne kadar biz sözleşme imzalanmamıştı.

BRAGA TEKLİFİNİ VERDİ

Portekiz ekibi Braga, kadro dışı olan Serdar Saatçı için Beşiktaş'a 1.4 milyon Euro bonservis ve 1.5 milyon Euro da bonus önerdi.

Ayrıca köklü kulüp, siyah-beyazlılara sonraki satıştan pay da teklif etti. Beşiktaş yönetimini

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Braga, Serdar Saatçı için teklifini yaptı! Beşiktaş'ı sevindiren haber...
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