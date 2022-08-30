Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Braga, Serdar Saatçı için teklifini yaptı! Beşiktaş’ı sevindiren haber...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Transfer döneminde genç oyuncularından Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ı satan siyah beyazlılarda Serdar Saatçı'ya da teklif geldi.
Sonraki günlerde özür mesajı yayınlayan Serdar'a, affedilmesi için yeni sözleşme imzalama şartı sunulmuştu ama oyuncuyla kulüp arasında bugüne kadar biz sözleşme imzalanmamıştı.
BRAGA TEKLİFİNİ VERDİ
Portekiz ekibi Braga, kadro dışı olan Serdar Saatçı için Beşiktaş'a 1.4 milyon Euro bonservis ve 1.5 milyon Euro da bonus önerdi.
Ayrıca köklü kulüp, siyah-beyazlılara sonraki satıştan pay da teklif etti. Beşiktaş yönetimini