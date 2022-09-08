Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta çifte ayrılık açıklandı! Spor Toto 1. Lig’e gittiler...

Beşiktaş, transferin son gününde iki genç yıldızını kiralık olarak gönderdi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'in 1 yıllığına Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'ye kiralandığı belirtildi.
İşte yapılan açıklama;
Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe'ye geçici transfer olmuşlardır.
Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.