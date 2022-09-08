Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta!
Giriş Tarihi: 8.9.2022 16:06 Son Güncelleme: 8.9.2022 16:19

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond resmen Beşiktaş’ta!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Southampton'dan Nathan Redmond'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond'a kavuştu. Siyah-beyazlıların yeni transferi İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlılar, başarılı futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Futbolcu Beşiktaş'ta 15 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

O savcının utandıran mesajları ortaya çıktı! "Bir kez deneyelim karşılığında Selo olayını halledeyim"
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor, şartları nelerdir?
Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı var mı; En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS EK TERCİH ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI! 2022 YKS ek tercih kılavuzu, ücreti ve boş kontenjanlar ile üniversite ek tercih nasıl ve nereden yapılır?
Cinayet gibi kazada şok tek kol detayı! Vatandaşların çektiği fotoğraf davanın seyrini değiştirdi
Hükümetten dev sosyal yardım paketi! İşte milyonları ilgilendiren detaylar
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
Banka banka emekli promosyon veren bankalar 2022: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA