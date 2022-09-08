Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond resmen Beşiktaş’ta!

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond'a kavuştu. Siyah-beyazlıların yeni transferi İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlılar, başarılı futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Futbolcu Beşiktaş'ta 15 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.