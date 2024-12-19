Son üç yılın en kötüsü

Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haricinde mücadele ettiği takımlara karşı 15 puan verdi. Trabzon'la 1-1 berabere kalan, Cimbom'a 2-1 mağlup olan Kanarya'yı 1-0'lık skorla deviren Kartal,15. maçlar itibarıyla son üç sezonun en kötü performansını sergileyen siyah-beyazlılar, 2023-24'te 10, 2022-23'te 12, 2021- 22'de de 21 puan kaybı yaşadı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu sezon ezeli rakipleri dışındaki takımlar karşısında sadece 4'er puan yitirdi.