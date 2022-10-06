Sonuna kadar Dele Alli!

Beşiktaş'ta son üç maçta kaybedilen 7 puan keyifleri kaçırırken eleştiriler puan kayıplarından ziyade oyun özelinde yapılıyor.Fransız çalıştırıcı, derbide Gedson Fernandes'i kulübeye çekmiş yerine ise sakatlıktan dönen Dele Alli'ye görev vermişti.47 yaşındaki teknik adam, İngiliz oyuncunun kötü performansına rağmen oynayarak kendisini fiziksel açıdan açıdan yukarı çekeceğini düşünüyor.Bu nedenle Dele Alli'yi yine 11'de oynatmayı planlayan İsmael'in, Giresunspor karşısında Salih Uçan'ı ilk kez yedek soyundurması bekleniyor. Ligdeki sekiz maça da 11'de başlayan Salih'in yedek kulübesinde oturması halinde 3 yerliyi bulması gereken teknik heyet, bunu da sol bek pozisyonundaki tercihle halletmeyi hedefliyor.Fenerbahçemaçında kötü olan Dele Alli değil,İngiliz yıldızı, çıplak gözle izledim. Sakatlıktan yeni çıkmış bir futbolcu olarak Jesus'un iki 6 numaralı ve kompakt önde savunmasını aşmak içinkoştu. Bu öz verili bir oyun. Oradaki problem taktik planındaydı. Futbolu iyi izleyenler, sıkıntının Dele Alli'den değil, ilk yarıda Fenerbahçe'nin savunma hattını öne kurması ve oyunu sıkıştırmasıyla topu savunma arkasına taşıyacak taktikleri, hamleleri yapamayan Valerien İsmael'den kaynaklandığını gördüler. Beşiktaş, geleceğine ışık tutmak istiyorsasorusuna cevap bulmalıdır. Problem; Dele Alli değil, bütün takıma kontrollü oynatan bir nevi korkuların esiri olan, Beşiktaş'ın büyüklüğünü idrak edememiş, iç sahada beraberliği bile başarısızlık olarak görmeyen teknik adamdadır.