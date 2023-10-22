Sorun kendimizde

Beşiktaş'ın Galatasaray maçında tek golünü kaydeden Alex Oxlade-Chamberlain, yaptıkları hataların sonucu belirleyici olduğunu söyledi. İngiliz futbolcu, "Üzücü ve zor bir maç oldu. Aslında kendi kendimize zorlaştırdık. Nasıl 10 kişi kaldık bilmiyoruz. Kendi sorunlarımızı, kendimiz yarattık. Gereksiz yere toplar kaybettik. Bu kayıpların can yakması normal. İcardi'nin bulduğu fırsatlarbizim hatalarımızdan kaynaklandı. İkinci yarıda daha iyiydik ama büyük maçlarda hata yaparsanız bedelini ağır ödüyorsunuz. Her şeye rağmen ikinci yarıdaki performansımızı bütün maça yayarsak yenilmez bir takım olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'BAYERN MAÇINDA İNŞALLAH BİZİ GURURLANDIRIR!'
Şenol Güneş'in ardından görevi devralan Burak Yılmaz maçtan sonra basın toplantısında kendisine sorulan "Bir zamanlar buranın kralıydınız,şimdi kral Mauro İcardi. Onuniçin ne söylersiniz?" sorusuna da centilmence bir yanıt verdi. Genç hoca "İcardi çok değerli bir oyuncu,Allah yolunu açık etsin. İnşallahBayern Münih maçında bizi gururlandırır" ifadelerini kullandı.