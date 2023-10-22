Sorun kendimizde

Beşiktaş'ın Galatasaray maçında tek golünü kaydeden Alex Oxlade-Chamberlain, yaptıkları hataların sonucu belirleyici olduğunu söyledi. İngiliz futbolcu, "Üzücü ve zor bir maç oldu.Nasıl 10 kişi kaldık bilmiyoruz. Kendi sorunlarımızı, kendimiz yarattık. Gereksiz yere toplar kaybettik. Bu kayıpların can yakması normal.İkinci yarıda daha iyiydik ama büyük maçlarda hata yaparsanız bedelini ağır ödüyorsunuz. Her şeye rağmen ikinci yarıdaki performansımızı bütün maça yayarsak yenilmez bir takım olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Şenol Güneş'in ardından görevi devralan Burak Yılmaz maçtan sonra basın toplantısında kendisine sorulanorusuna da centilmence bir yanıt verdi. Genç hocaifadelerini kullandı.