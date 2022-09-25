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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Sözleşmeni uzatalım

Sözleşmeni uzatalım

Ümraniye’de gerçekleşen zirvede başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör İsmael’e “Yönetim olarak arkandayız. Sana güveniyoruz, istersen sözleşmeni uzatalım” diyerek hocasına sahip çıktı

Beşiktaş'ta Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberlikleri sonrasında teknik direktör Valerien İsmael de eleştirilere maruz kalmıştı. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, birçok spekülasyonun döndüğü noktada devreye girdi. Çebi, Ümraniye'ye çıkarma yaparken burada üçlü bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Valerien İsmael'in katıldığı zirvede, Fransız çalıştırıcı takımın durumuna dair bilgileri iletti. İsmael, eksiklerin dönüşüyle birlikte daha iyi bir noktaya çıkacaklarını söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi de 46 yaşındaki teknik adama, "Yönetim olarak her zaman arkanızdayız. Sana güveniyoruz, istersen sözleşmeni uzatalım. Eleştirilere kulak asmayın. Sadece işinize bakın. Sizinle birlikte bu sezon şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

GHEZZAL İÇİN 11 ZOR
Sakatlığı nedeniyle 5 haftadır forma giyemeyen Rachid Ghezzal'in dönüşü için gün sayılıyor. Beşiktaş teknik heyeti, her gün düzenli tedavi olan Cezayirli yıldızın durumunu yakından takip ederken, ayak parmağındaki yırtığın ağrısı henüz geçmeyen 30 yaşındaki kanat oyuncusunun saha çalışmalarına dönüşü için yarın ya da salı günü işaret ediliyor. Ancak dönse dahi uzun süredir forma giyememenin de etkisiyle birlikte Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynama ihtimali düşük olan Ghezzal'ın zorlu maçta kulübede olabileceği kaydedildi.

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