Stopere 3 aday birden

Lyanco'yu sakatlık riski nedeniyle sözleşme imzalamadan gönderen Beşiktaş, stopere takviye için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesinde Brezilya'dan Nino ve Adryelson ile Portekiz'den Tormena bulunuyor. Kartal'ın savunmayı güçlendirmek için üç oyuncuyla da görüştüğü ayrıca kulüpleriyle temasa geçtiği belirtildi. Fluminense forması giyen Nino için resmi teklifini ileten Beşiktaş, 4 milyon Euro ile masaya oturdu. Brezilya ekibi ise 26 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro talep etti. Ayrıcaİkilinin alternatifi ise Vitor Tormena. Braga'nın 27 yaşındaki deneyimli oyuncuya karşılık 4 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Beşiktaş bu üç isimden özellikle Nino üzerinde duruyor.Tam adıyla Marcilio Florencio Mota Filho, sağ ve sol stoper olarak oynayabiliyor. Brezilya'da bu sezon Fluminense'nin 15 maçında da forma giydi, 2 kez fileleri havalandırdı.Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Adryelson, Brezilya Ligi'nde lider olan Botafogo'nun değişmeyenlerinden birisi. Yıldız futbolcu 15 maçın tamamında oynadı.Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'nın oyuncusu olan Tormena, Liga Portugal'de 27 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydedip 1 de kırmızı kart gördü. Ayrıca 6 Avrupa Ligi maçında görev yaptı