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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Stopere 3 aday birden

Ogün ŞAHİNOĞLU
Stopere 3 aday birden

Özellikle Nino üzerinde duran siyah-beyazlılar, Fluminense’ye 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Brezilya ekibi ise 26 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro talep etti

Lyanco'yu sakatlık riski nedeniyle sözleşme imzalamadan gönderen Beşiktaş, stopere takviye için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesinde Brezilya'dan Nino ve Adryelson ile Portekiz'den Tormena bulunuyor. Kartal'ın savunmayı güçlendirmek için üç oyuncuyla da görüştüğü ayrıca kulüpleriyle temasa geçtiği belirtildi. Fluminense forması giyen Nino için resmi teklifini ileten Beşiktaş, 4 milyon Euro ile masaya oturdu. Brezilya ekibi ise 26 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro talep etti. Ayrıca Botafogo'dan Adryelson için bir kez daha girişimde bulunan Beşiktaş, istenen 6 milyon Euro'yu aşağı çekmeye çalışıyor. İkilinin alternatifi ise Vitor Tormena. Braga'nın 27 yaşındaki deneyimli oyuncuya karşılık 4 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Beşiktaş bu üç isimden özellikle Nino üzerinde duruyor.




Nino
Tam adıyla Marcilio Florencio Mota Filho, sağ ve sol stoper olarak oynayabiliyor. Brezilya'da bu sezon Fluminense'nin 15 maçında da forma giydi, 2 kez fileleri havalandırdı.

Adryelson
Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Adryelson, Brezilya Ligi'nde lider olan Botafogo'nun değişmeyenlerinden birisi. Yıldız futbolcu 15 maçın tamamında oynadı.

Tormena
Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'nın oyuncusu olan Tormena, Liga Portugal'de 27 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydedip 1 de kırmızı kart gördü. Ayrıca 6 Avrupa Ligi maçında görev yaptı

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