Süper başlayacağız

Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, Slovenya kampında basınla buluştu. Takımda oluşturmak istediği sistem içinyorumunu yapan Hollandalı teknik adam,diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:"Kendim de sistem içinde büyüdüm. Bu konu futbolculara bağlı olacaktır. Oyuncuların onların kalitesine göre bu sistem değişiklik gösterecektir.İstanbul'da taraftarlarımızla buluşacağımız maçlardan dolayı heyecanlıyım. Süper Kupa ilk maçımız olacak. Yeni sezona Süper Kupa'yla başlamak, dolu tribünler önünde oynamak güzel olacaktır."HEM hoca olarak hem futbolcu olarak birçok ülkede oynadım. Burası yeni bir futbol ülkesi, benim için meydan okuma. Türkiye'ye gelme sebebim de bu meydan okumayı yaşamaktı.""RAFA Silva, Benfica'da çok değişik mevkilerde oynadı. Solda, sağda, 10 numarada ve hatta santrforda kullanıldı. Kendisi için mevki sorun olmayacaktır.Kimi hızlı, kiminin adam eksiltme özelliği var. Rafa Silva'yı tek bir mevkide oynatmaktan ziyade oynayabileceği en tehlikeli yerde görev vermeyi düşünmemiz gerekir."SİYAH-BEYAZLILARINYENİ sezon hazırlıkları için Slovenya'da bulunan siyahbeyazlılar dün salonda çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 45 dakika süren çalışma, denge ve kuvvet ağırlıklı başladı ve son bölümde rejenerasyon gerçekleştirildi.