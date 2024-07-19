Süper başlayacağız

Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, Slovenya kampında basınla buluştu. Takımda oluşturmak istediği sistem için "Gelişme aşamasında"
yorumunu yapan Hollandalı teknik adam, "Yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz"
diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:
OYUNCULARA GÖRE SİSTEM
"Kendim de sistem içinde büyüdüm. Bu konu futbolculara bağlı olacaktır. Oyuncuların onların kalitesine göre bu sistem değişiklik gösterecektir. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hâlâ sezon başındayız, güçleniyoruz. Fiziksel olarak henüz istediğimiz yerde değiliz.
İstanbul'da taraftarlarımızla buluşacağımız maçlardan dolayı heyecanlıyım. Süper Kupa ilk maçımız olacak. Yeni sezona Süper Kupa'yla başlamak, dolu tribünler önünde oynamak güzel olacaktır. İki rakip 90 dakika sonunda bir kupaya ulaşmaya çalışacak. Bundan keyif almalıyız. Bu tarz finalleri çok oynadım. Birçok oyuncu bu fırsatı bulamaz. Hepimiz için güzel bir fırsat olacak."
BENİM İÇİN BİR MEYDAN OKUMA
"HEM hoca olarak hem futbolcu olarak birçok ülkede oynadım. Burası yeni bir futbol ülkesi, benim için meydan okuma. Türkiye'ye gelme sebebim de bu meydan okumayı yaşamaktı."
RAFA EN TEHLİKELİ YERDE OYNAYACAK
"RAFA Silva, Benfica'da çok değişik mevkilerde oynadı. Solda, sağda, 10 numarada ve hatta santrforda kullanıldı. Kendisi için mevki sorun olmayacaktır. Çok fazla bölgede oynayan hücumcularımız var. Santrforun arkasındaki oyuncularımız güçlü oyuncular.
Kimi hızlı, kiminin adam eksiltme özelliği var. Rafa Silva'yı tek bir mevkide oynatmaktan ziyade oynayabileceği en tehlikeli yerde görev vermeyi düşünmemiz gerekir."
TAYFUR BINGÖL'E GÖZTEPE KANCASI
SİYAH-BEYAZLILARIN kadroda düşünmediği Tayfur Bingöl, Göztepe'nin radarına girdi. 2016- 2019 arasında sarıkırmızılı kulüpte oynayan 31 yaşındaki oyuncu ile Antalyaspor ve Konyaspor da yakın temasta. Beşiktaş ile bonservis görüşmeleri yapan İzmir kulübü, kısa süre içinde anlaşmak için süreci hızlandırdı.
KARTAL SALONDA HAZIRLIK YAPTI
YENİ sezon hazırlıkları için Slovenya'da bulunan siyahbeyazlılar dün salonda çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 45 dakika süren çalışma, denge ve kuvvet ağırlıklı başladı ve son bölümde rejenerasyon gerçekleştirildi.