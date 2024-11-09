Svensson’a Gio dokunuşu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, göreve geldiğinde,dediği Jonas Svensson'u eski günlerine döndürdü. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a bedelsiz olarak imza atan ve 1 milyon Euro yıllık ücretle oynayan Norveçli futbolcu, performansıyla zirve yaptı. Hollanda kariyerinde AZ Alkmaar forması giyerken iki sezon çift haneli gol-asist katkısına ulaşan Svensson, Türkiye serüveninde ise 4 gol katkısını aşamamıştı.Tecrübeli isim, 1 gole daha etkide bulunması halinde, son 5 sezonda en çok skor ürettiği döneme ulaşmış olacak.