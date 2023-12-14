Taburcu olamıyor!

Mert Günok diz eklem sıvı artışı, Rebic besin zehirlenmesi, Colley adale sakatlığı yaşadı. Necip Uysal'ın da adalesinde yaralanma var 5 oyuncunun da kadro dışı bırakıldığı takımda teknik direktör Çalımbay, Lugano karşılaşması için U19'dan 3 futbolcuyu kadroya dahil etti
Beşiktaş'ta dertlerin arkası gelmiyor. Son iki aydır sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte 5 oyuncunun da kadro dışı bırakılması sonrası, futbolcu sayısında ciddi bir azalma yaşandı. Konferans Ligi'nde Lugano iledeplasmanda karşılaşacak olanKartal, şok üstüne şok yaşadı. Mert Günok sol diz eklem sıvı artışı, Rebic besin zehirlenmesi, Colley sol alt adale sakatlığı yaşadı. Ayrıca Necip Uysal'ın da sol alt baldır arka adalesinden birinci derece yaralanma yaşadığı ve durumunun bugün belli olacağı, bu nedenle kafileye dahil edildiği kaydedildi. Bu sakatlıklarve kadro dışılarlabirlikte takımda12 oyuncu sonAvrupa maçındayeralamamış olacak. Siyahbeyazlı ekip, U19'dan A Takım'a M.Erhan Hekimoğlu,EmrecanTerzi ve Aytuğ BaturKömeç takviyeleri yaptı. Mert ile birlikte Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu, 43 kez sakatlandı.
ELDE 2 STOPER VAR!
SİYAH-BEYAZLI ekipte Omar Colley'in sakatlığı, Necip'in de durumunun belli olmaması sebebiyle sağlıklı iki stoper kalmış oldu. Amartey ve 19 yaşındaki Aytuğ Batur Kömeç'in karşılaşmada 11'de yer alması bekleniyor. Sakatlar: Mert Günok, Omar Colley, Gedson, Rebic, Masuaku, Rashica, Yakup Arda Kılıç Kadro dışı: Aboubakar, Bailly, Ghezzal, Rosier, Onana Konferans Ligi listesinde olmayanlar: Umut Meraş (sakatlığı var), Gökhan İnler, Emrecan Uzunhan (sakatlığı var), Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Bulut.
MERT ENDİŞESİ!
F.Bahçe derbisinde tarihi yenilgiyi önleyen Mert Günok'un, dizindeki sorun nedeniyle sakatlar kervanına katılması moralleri bozdu. Milli file bekçisinin yerine Lugano karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu takacak