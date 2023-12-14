Taburcu olamıyor!

Beşiktaş'ta dertlerin arkası gelmiyor. Son iki aydır sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte 5 oyuncunun da kadro dışı bırakılması sonrası, futbolcu sayısında ciddi bir azalma yaşandı.Mert Günok sol diz eklem sıvı artışı, Rebic besin zehirlenmesi, Colley sol alt adale sakatlığı yaşadı. Ayrıca Necip Uysal'ın da sol alt baldır arka adalesinden birinci derece yaralanma yaşadığı ve durumunun bugün belli olacağı, bu nedenle kafileye dahil edildiği kaydedildi.Siyahbeyazlı ekip, U19'dan A Takım'atakviyeleri yaptı. Mert ile birlikte Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu, 43 kez sakatlandı.SİYAH-BEYAZLI ekipte Omar Colley'in sakatlığı, Necip'in de durumunun belli olmaması sebebiyle sağlıklı iki stoper kalmış oldu. Amartey ve 19 yaşındaki Aytuğ Batur Kömeç'in karşılaşmada 11'de yer alması bekleniyor.Mert Günok, Omar Colley, Gedson, Rebic, Masuaku, Rashica, Yakup Arda KılıçAboubakar, Bailly, Ghezzal, Rosier, OnanaUmut Meraş (sakatlığı var), Gökhan İnler, Emrecan Uzunhan (sakatlığı var), Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Bulut.F.Bahçe derbisinde tarihi yenilgiyi önleyen Mert Günok'un, dizindeki sorun nedeniyle sakatlar kervanına katılması moralleri bozdu. Milli file bekçisinin yerine Lugano karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu takacak