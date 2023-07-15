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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Tadic koptu geliyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Tadic koptu geliyor

34 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlıların bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro’luk maaş teklifine olumlu yanıt verdi. Ardından da Hollanda kulübüyle görüşerek, sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek için kancayı taktığı ve uzun süredir transferine uğraştığı Dusan Tadic'te kritik saatler yaşanıyor. Ajax'ın kaptanlığını yapan ancak yaşadığı problemler nedeniyle ayrılmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile görüşme gerçekleştirdi ve İstanbul'da forma giymeyi çok istediğini belirtti. Bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro'luk maaş teklifine olumlu yaklaşan Sırp kanat oyuncusu, sözleşmesinin son senesine girdiği Hollanda ekibinden bedelsiz çıkabilmek için düğmeye bastı.

'AYRILMAK İÇİN EN DOĞRU ANDI'
Ajax ile masaya oturan Tadic, "5 sezon kulübe hizmet ettim. Artık yeni bir başlangıç yapmak ve ayrılmak istiyorum. Anlayış gösterin" diyerek sözleşmesinin karşılıklı feshini talep etti ve dün akşam fesih gerçekleşti. Tadic de "Ayrılma kararını vermek çok zor oldu. Ancak doğru an olduğuna inanıyorum" ifadeleriyle Ajax'a veda etti. Bu arada oyuncuya Fransa ve İngiltere'den de teklifler olduğu öğrenildi.

KİMDİR?
Kariyerine Sırbistan'ın Vojvodina takımında başladı. Ardından Hollanda'da Groningen'e transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla önce Twente, ardından 14 milyon Euro'ya Southampton ve son olarak yine aynı bonservise Ajax'a gitti. Her iki kanat dışında 10 numara ve forvet oynama becerilerine de sahip. Kulüp kariyerinde 660 maça çıkan Tadic, 202 gol atıp 232 asist yaptı.

KARTAL'IN İLK RAKİBİ AUGSBURG
Çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçına bugün çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekibi Augsburg ile Avusturya'nın Kufstein şehrinde karşı karşıya gelecek. TSİ 16.00'da oynanacak mücadele, S Sport'tan yayınlanacak. Kartal'ın diğer maçları ise 18 Temmuz'da Macaristan ekibi Mezökövesd, 21 Temmuz'da Fransız temsilcisi Strasbourg ile olacak.

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Tadic koptu geliyor
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