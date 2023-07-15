Tadic koptu geliyor

34 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlıların bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro’luk maaş teklifine olumlu yanıt verdi. Ardından da Hollanda kulübüyle görüşerek, sözleşmesini feshetti
Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek için kancayı taktığı ve uzun süredir transferine uğraştığı Dusan Tadic'te kritik saatler yaşanıyor. Ajax'ın kaptanlığınıyapan ancak yaşadığı problemlernedeniyle ayrılmakisteyen 34 yaşındakifutbolcu, Beşiktaş ilegörüşme gerçekleştirdive İstanbul'daforma giymeyiçok istediğinibelirtti. Bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro'luk maaş teklifine olumlu yaklaşan Sırp kanat oyuncusu, sözleşmesinin son senesine girdiği Hollanda ekibinden bedelsiz çıkabilmek için düğmeye bastı.
'AYRILMAK İÇİN EN DOĞRU ANDI'
Ajax ile masaya oturan Tadic, "5 sezon kulübe hizmetettim. Artık yeni bir başlangıçyapmak ve ayrılmakistiyorum. Anlayış gösterin" diyerek sözleşmesinin karşılıklı feshini talep etti ve dün akşam fesih gerçekleşti. Tadic de "Ayrılma kararını vermekçok zor oldu. Ancak doğru an olduğunainanıyorum" ifadeleriyle Ajax'a veda etti. Bu arada oyuncuya Fransa ve İngiltere'den de teklifler olduğu öğrenildi.
KİMDİR?
Kariyerine Sırbistan'ın Vojvodina takımında başladı. Ardından Hollanda'da Groningen'e transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla önce Twente, ardından 14 milyon Euro'ya Southampton ve son olarak yine aynı bonservise Ajax'a gitti. Her iki kanat dışında 10 numara ve forvet oynama becerilerine de sahip. Kulüp kariyerinde 660 maça çıkan Tadic, 202 gol atıp 232 asist yaptı.
KARTAL'INİLK RAKİBİAUGSBURG
Çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçına bugün çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekibi Augsburg ile Avusturya'nın Kufstein şehrinde karşı karşıya gelecek. TSİ 16.00'da oynanacak mücadele, S Sport'tan yayınlanacak. Kartal'ın diğer maçları ise 18 Temmuz'da Macaristan ekibi Mezökövesd, 21 Temmuz'da Fransız temsilcisi Strasbourg ile olacak.