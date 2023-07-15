Tadic koptu geliyor

Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek için kancayı taktığı ve uzun süredir transferine uğraştığı Dusan Tadic'te kritik saatler yaşanıyor.Bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro'luk maaş teklifine olumlu yaklaşan Sırp kanat oyuncusu, sözleşmesinin son senesine girdiği Hollanda ekibinden bedelsiz çıkabilmek için düğmeye bastı.Ajax ile masaya oturan Tadic,diyerek sözleşmesinin karşılıklı feshini talep etti ve dün akşam fesih gerçekleşti. Tadic deifadeleriyle Ajax'a veda etti. Bu arada oyuncuya Fransa ve İngiltere'den de teklifler olduğu öğrenildi.Kariyerine Sırbistan'ın Vojvodina takımında başladı. Ardından Hollanda'da Groningen'e transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla önce Twente, ardından 14 milyon Euro'ya Southampton ve son olarak yine aynı bonservise Ajax'a gitti. Her iki kanat dışında 10 numara ve forvet oynama becerilerine de sahip. Kulüp kariyerinde 660 maça çıkan Tadic, 202 gol atıp 232 asist yaptı.Çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçına bugün çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekibi Augsburg ile Avusturya'nın Kufstein şehrinde karşı karşıya gelecek. TSİ 16.00'da oynanacak mücadele, S Sport'tan yayınlanacak. Kartal'ın diğer maçları ise 18 Temmuz'da Macaristan ekibi Mezökövesd, 21 Temmuz'da Fransız temsilcisi Strasbourg ile olacak.