Takımla ilk buluşma

Beşiktaş'ın yeni futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, dün soluğu Nevzat Demir Tesisleri'nde aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüşen Uçar ile Aybaba, futbolcularla da toplantı yaptı. Uçar,derken idmanı da izledi. Çalımbay ise "Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile yeniden bir araya gelmekten mutluyum. Geçmişte birlikte çok güzel işler yaptık. İnşallah yine birlikte güzel işler yaparız" ifadelerini kullandı.Samet Aybaba, toplantının ardından futbolcularla tek tek tokalaştı. Hocaya ve futbolculara desteğe geldiklerini belirtirken, "Performansların yükselmesini ve takımın belli bir seviyeye gelmesini istiyoruz" diye konuştu.