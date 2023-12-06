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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Takımla ilk buluşma

Takımla ilk buluşma

Siyah-beyazlıların yeni futbol şube sorumlusu Uçar ile genel koordinatörü Aybaba, hem Çalımbay hem de futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş'ın yeni futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, dün soluğu Nevzat Demir Tesisleri'nde aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüşen Uçar ile Aybaba, futbolcularla da toplantı yaptı. Uçar, "Hocamızın ve futbolcularımızın yanındayız. Başarılı günleri tekrarlamak istiyoruz" derken idmanı da izledi. Çalımbay ise "Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile yeniden bir araya gelmekten mutluyum. Geçmişte birlikte çok güzel işler yaptık. İnşallah yine birlikte güzel işler yaparız" ifadelerini kullandı.

'PERFORMANSLAR ARTIK YÜKSELECEK'
Samet Aybaba, toplantının ardından futbolcularla tek tek tokalaştı. Hocaya ve futbolculara desteğe geldiklerini belirtirken, "Performansların yükselmesini ve takımın belli bir seviyeye gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Takımla ilk buluşma
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