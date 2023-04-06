Takke düştü kel göründü

başlığıile yapılan açıklamada TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşi'ninbir kısım kulübün ekmeğine yağsürmek adına çok açık gerçekleriçarptırdığı belirtilerek şu ifadelereyer verildi: "TFF Başkanı MehmetBüyükekşi, almış oldukları hukukdışı ve adil rekabetle hiçbir şekildebağdaşmayan skandal kararlailgili olarak ısrarla11 kulübün mevcut sistemidesteklediği yönünde birifade ve de böyle bir anlam çıkarımıasla söz konusu olamaz. Tümbu gerçekler ortadayken üzülereköğrenmiş bulunmaktayız kiTFF Başkanı MehmetBüyükekşi için artık takke düşmüş,kel görünmüştür.Türkfutbolunu ve evrensel hukuk ilkelerinigöz ardı etmekte bir beis görmeyenİçinde bulunduğumuzsezonun gelecekte şaibeyleanılmaması adına, TFF yönetiminibu hatalı kararından bir an öncedönmeye davet ediyor, bu haklımücadelemizde asla geri adımatmayacağımızı bir kez dahavurguluyoruz."BEŞIKTAŞ ile TFF arasında yaşanan gerilimde her gün yeni bir sayfa açılırken TFF, Kulüpler Birliği'ne resmi bir yazı gönderdi. SABAH Spor'un öğrendiği yazının içeriği şöyle: "17 kulübümüz Federasyonumuza görüş belirtmiştir. Bunlardan 11 tanesi Hatay ve G.Antep konusunda almış olduğumuz kararı desteklemiş (oynanan maçların tescili), 6 takım ise tescilin bozulmasını ve ona göre bir puan durumu yapılmasını talep etmiştir. Görünen o ki, kulüplerin büyük bir kısmı federasyonumuzu desteklemektedir. Dolayısıyla konunun artık kapatılması ve futbola daha fazla zarar verilmemesini Kulüpler Birliği Başkanlık makamından rica ederiz."