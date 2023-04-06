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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Takke düştü kel göründü

Takke düştü kel göründü
'Biz Biliyoruz da Herkes de Görecek Gerçek Niyetinizi' başlığı ile yapılan açıklamada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık gerçekleri çarptırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, almış oldukları hukuk dışı ve adil rekabetle hiçbir şekilde bağdaşmayan skandal kararla ilgili olarak ısrarla 11 Süper Lig kulübünün söz konusu kararın destekçileri oldukları yönünde kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan söylemlerde bulunmaktadır. 11 kulübün mevcut sistemi desteklediği yönünde bir ifade ve de böyle bir anlam çıkarımı asla söz konusu olamaz. Tüm bu gerçekler ortadayken üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ki bazı kulüplerimize görüşlerini değiştirmeleri konusunda baskı da yapılmıştır. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur. Türk futbolunu ve evrensel hukuk ilkelerini göz ardı etmekte bir beis görmeyen Mehmet Büyükekşi, bu tercihleriyle futbolumuzu bir yere taşıyamaz. İçinde bulunduğumuz sezonun gelecekte şaibeyle anılmaması adına, TFF yönetimini bu hatalı kararından bir an önce dönmeye davet ediyor, bu haklı mücadelemizde asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

TFF'DEN KULÜPLER BİRLİĞİ'NE ÇOK ÖNEMLİ MEKTUP
BEŞIKTAŞ ile TFF arasında yaşanan gerilimde her gün yeni bir sayfa açılırken TFF, Kulüpler Birliği'ne resmi bir yazı gönderdi. SABAH Spor'un öğrendiği yazının içeriği şöyle: "17 kulübümüz Federasyonumuza görüş belirtmiştir. Bunlardan 11 tanesi Hatay ve G.Antep konusunda almış olduğumuz kararı desteklemiş (oynanan maçların tescili), 6 takım ise tescilin bozulmasını ve ona göre bir puan durumu yapılmasını talep etmiştir. Görünen o ki, kulüplerin büyük bir kısmı federasyonumuzu desteklemektedir. Dolayısıyla konunun artık kapatılması ve futbola daha fazla zarar verilmemesini Kulüpler Birliği Başkanlık makamından rica ederiz."

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Takke düştü kel göründü
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