Tammy zoru başarmak istiyor!

Kocaelispor karşılaşmasında çıkan omzu geriye takılan ancak oyundan çıkmak zorunda kalan Tammy Abraham'ın tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.Ancak oynamayı çok isteyen tecrübeli futbolcu, forma ihtimali zor da olsa kendisini 11'de sahaya çıkacakmış gibi hazırlıyor. Abraham'ın teknik heyetle yaptığı görüşmede bu dileğini dile getirdiği öğrenildi. Golcü ismin, derbiye yetişmemesi durumunda forvette El Bilal Toure'nin görev yapması, ondan boşalacak sol kanada ise Jota Silva'nın geçmesi bekleniyor.