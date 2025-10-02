Tammy zoru başarmak istiyor!

Kocaelispor karşılaşmasında çıkan omzu geriye takılan ancak oyundan çıkmak zorunda kalan Tammy Abraham'ın tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Çekilen MR sonrası kulüp sağlık heyetinin görüşüne göre; İngiliz yıldızın cumartesi günkü Galatasaray derbisine yetişme ihtimali son derece düşük.
Ancak oynamayı çok isteyen tecrübeli futbolcu, forma ihtimali zor da olsa kendisini 11'de sahaya çıkacakmış gibi hazırlıyor. Abraham'ın teknik heyetle yaptığı görüşmede bu dileğini dile getirdiği öğrenildi. Golcü ismin, derbiye yetişmemesi durumunda forvette El Bilal Toure'nin görev yapması, ondan boşalacak sol kanada ise Jota Silva'nın geçmesi bekleniyor. Tammy Abraham, kariyerinde 4. kez omzundan sakatlandı. 2022-23'te Roma forması giydiği dönemde iki kez omuz problemi yaşayan futbolcu, toplamda 4 maç kaçırdı. Geçen sezon da Milan'da aynı nedenden dolayı, 3 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.