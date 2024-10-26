Taraftarla barıştı

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, Lyon maçında kalesine duvar ördü. Eintracht Frankfurt karşısında 3-1'lik mağlubiyette hatası olmasa da tribünlerin tepkisine maruz kalan
oyuncu, bir kez daha omuz sakatlığına rağmen sahadaydı. Bu özverisinin yanına bir de galibiyet performansı ekleyen tecrübeli kaleci, taraftar ile de yeniden barıştı. Genç eldiven, Mert'in omuz sakatlığı yaşaması sonrası tam olarak hazır hale gelmese de, "Oynamam gerekiyorsa oynayacağım. Hazır olup olmamamın bir önemi yok. Bana ihtiyaç varsa kalede olacağım"
diyerek hocasını rahatlattı ve Lyon'da kaleye geçti.
PAULISTA YOKSA UDUOKHAI VAR!
KARTAL'IN yaz transfer
döneminde
Augsburg'dan
kadrosuna
kattığı Felix
Uduokhai,
Gabriel
Paulista'nın
yokluğunda
sağ stoper olarak oynasa da
zorluğun üstesinden geldi.
16 kez uzaklaştırma yapan
Alman futbolcu, Beşiktaş
formasıyla bir Avrupa Ligi
maçında en yüksek sayıya
ulaşan isim oldu.