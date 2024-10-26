Taraftarla barıştı

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, Lyon maçında kalesine duvar ördü. Eintracht Frankfurt karşısındaoyuncu, bir kez daha omuz sakatlığına rağmen sahadaydı. Bu özverisinin yanına bir de galibiyet performansı ekleyen tecrübeli kaleci, taraftar ile de yeniden barıştı. Genç eldiven, Mert'in omuz sakatlığı yaşaması sonrası tam olarak hazır hale gelmese de,diyerek hocasını rahatlattı ve Lyon'da kaleye geçti.KARTAL'IN yaz transferdönemindeAugsburg'dankadrosunakattığı FelixUduokhai,GabrielPaulista'nınyokluğundasağ stoper olarak oynasa dazorluğun üstesinden geldi.16 kez uzaklaştırma yapanAlman futbolcu, Beşiktaşformasıyla bir Avrupa Ligimaçında en yüksek sayıyaulaşan isim oldu.