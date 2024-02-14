Tarihi hamle erken yapıldı!

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Braga'dan zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin bonservisini aldı. Siyah-beyazlı kulüp,açıklarken, 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz kulübüne 11 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Böylece Al-Musrati,Kartal, son gün kadroya kattığı diğer oyuncusu Ernest Muçi için de Legia Varşova'ya 10 milyon Euro verileceğini KAP'a bildirmişti.