Tarihi hamle erken yapıldı!

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Braga'dan zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin bonservisini aldı. Siyah-beyazlı kulüp, Libyalı orta saha oyuncusuyla 3.5 yıllık (30 Haziran 2027'ye kadar) sözleşme imzalandığını
açıklarken, 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz kulübüne 11 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Böylece Al-Musrati, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.
Kartal, son gün kadroya kattığı diğer oyuncusu Ernest Muçi için de Legia Varşova'ya 10 milyon Euro verileceğini KAP'a bildirmişti.