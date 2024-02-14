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Giriş Tarihi: 14.2.2024

Tarihi hamle erken yapıldı!

Tarihi hamle erken yapıldı!

Beşiktaş, Al-Musrati’nin satın alma opsiyonunu ilk maçın ardından kullandı. 11 milyon Euro bonservis ödenecek Libyalı orta saha tarihe geçti

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Braga'dan zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin bonservisini aldı. Siyah-beyazlı kulüp, Libyalı orta saha oyuncusuyla 3.5 yıllık (30 Haziran 2027'ye kadar) sözleşme imzalandığını açıklarken, 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz kulübüne 11 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Böylece Al-Musrati, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Kartal, son gün kadroya kattığı diğer oyuncusu Ernest Muçi için de Legia Varşova'ya 10 milyon Euro verileceğini KAP'a bildirmişti.
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Tarihi hamle erken yapıldı!
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