Tartışılan pozisyonlar

Cenk penaltı istedi sarı kart gördü55. dakikasında Beşiktaş'ın penaltı beklentisi vardı. Ceza sahasına girerken Köhn'nün müdahalesi sonrasında Cenk Tosun yerde kaldı ve penaltı bekledi. Pozisyon VAR'dan da izlenirken devam kararı çıktı.90. dakikada kırmızı kart vardı. Colley'in Barış Alper'e müdahalesinde sarı kart kararı veren Halil Umut Meler'e VAR'dan çağrı geldi. Pozisyonu tekrar inceleyen Meler, sonrasında sarı kartı iptal etti ve kırmızı karta çevirdiMAÇ boyunca sahaya tribünlerden çok sayıda yabancı madde atıldı. İlk yarıda Kerem Demirbay korner kullanacağı sırada atılan maddeler nedeniyle oyun dururken kaptan Necip tribünleri sakinleştirdi. İkinci yarıda da yabancı maddeler atılırken özellikle kanatlarda oynayan futbolcular ve hakemler zor anlar yaşadı