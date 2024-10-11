Tartışmasız 1 numara!

Beşiktaş Teknik Direktöri Giovanni van Bronckhorst'un son yedi maçta 11'de şans tanımadığı ve "Kendini geliştirmesi gerekiyor" dediği Semih Kılıçsoy, ortaya koyduğu performansla adeta hocasına nazire yapıyor.2024- 25'in geride kalan bölümünde forma şansına paralel olarak sadece 2 asist yapma fırsatı bulan genç oyuncu, özellikle geçen sezondaki tabela katkısıyla adından sıkça söz ettirdi.Süper Lig'de 29 maçta ağları 11 kez havalandıran Semih, Avrupa'nın en büyük 10 Ligi'nde 2023-24 sezonundan bu yana 19 yaş ve altı isimler arasında en çok gol atan oyuncu durumunda. 46 karşılaşmada 9 gol kaydeden Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal'ı geride bırakan Semih'i;takip etti. Real Madrid'in Türk yeteneği Arda Güler de listede 19 müsabakada attığı 6 golle 6. sırada yer aldı.Takımına, topa hükmeden bir oyun anlayışı getirmeye çalışan Giovanni van Bronckhorst'un bu isteği istatistiklere de yansımış durumda. Süper Lig'de şu ana dek oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekip, %58.9 topla oynamaya ortalamasıyla zirvede yer aldı. Beşiktaş'ın başı çektiği bir diğer istatistik de isabetli pas. VanBronckhorst'un öğrencileri, şu ana dek çıktıkları 7 maçta 395.6 isabetli pas ortalamasıyla oynayarak Süper Lig'de bu alanın ilk sırasında yer aldı. Hem topla oynama hem isabetli pas istatistiğinde Beşiktaş'ı takip eden takım ise Trabzonspor oldu.