Taşlar yeniden yerinden oynuyor

Sezon başından bu yana yeni yeni tam kadro çalışma imkânı yakalayan Beşiktaş'ın başı yine sakatlık problemiyle dertte. Geçen sezon sadece 1 maçta dinlendirilen Rafa Silva, bu sezon 2. kez sakatlandı. Yaz transfer döneminde takıma katılan Vaclav Cerny ise 5 sene sonra sorun yaşadı. Ayrıca Emirhan Topçu ve Necip Uysal'ın da sakatlıkları bulunuyor. Cerny'nin Antalya deplasmanında takımdaki yerini alması beklenirken kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'nun yanı sıra Rafa Silva ve Necip Uysal'ın oynayamayacağı belirtildi.



Annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya giden Paulista'nın ise maça yetişeceği kaydedildi. Sergen Yalçın, orta sahada Salih'i, Orkun'un yokluğunda 11'e koymayı planlarken yanında Ndidi, önünde ise Cerny'nin görev yapma ihtimali yüksek. Toure, sol kanatta; Cengiz Ünder, sağ kanatta; Abraham da 1 maçlık ara sonrası forvette oynayacak.