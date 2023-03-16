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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Tayfur Bingöl’ün bonservisi alınacak

Tayfur Bingöl’ün bonservisi alınacak
Siyah-beyazlıların sezon başında Alanyaspor'dan 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, performansı ve özverisiyle iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Bu sezon sağ-sol bek, orta saha ve her iki kanatta da görev alan 30 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in de gözüne girdi. Tecrübeli teknik adam, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncunun şartlarının kulübe uygun olması halinde takımda tutulmasını istiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş yönetiminin de kısa süre içerisinde Alanyaspor cephesiyle masaya oturarak sezon başında belirlenen opsiyon maddesini revize etmeye ve yarı yarıya düşürmeye çalışacağı kaydedildi.

MULEKA'YA YOL GÖRÜNDÜ!
Beşiktaş'ın 3.3 milyon Euro bonservisle Standard Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın durumu belirsizliğini koruyor. Performans itibariyle geri planda kalan oyuncunun gelecek sezon için bir kulübe kiralanabileceği belirtildi. Nathan Redmond için de teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği rapora göre hareket edilecek. Tecrübeli futbolcuyla 1-2 gün içerisinde yönetimin bir görüşme yapıp, gelecek sezona dair düşüncelerini soracağı ifade edildi.

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Tayfur Bingöl’ün bonservisi alınacak
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