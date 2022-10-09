Tayyip hayat verdi

Giresun'da dün aksiyon dolu bir gece yaşandı. 3 haftadır kazanamayan Beşiktaş, zorlu deplasmanda önce Tayyip Talha ile golü buldu ama iptal edildi ardından penaltıyı Weghorst değerlendiremedi. Gecenin öne çıkan ismi Tayyip Talha birkez daha sahne alarak Sergio Ramos'uanımsatan bir golle kilidi açtı vetakımını öne geçirdi. İkinci yarı ise dakikalar ilerledikçe maçı koparamayan Beşiktaş, ev sahibini de maça ortak etti. Sertlik ve mücadele üst seviyeye çıkarken,son 10 dakika ve uzatmalar iseoldukça sıkıntılı geçti. Stoper Emrecan, oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için sakat sakat oynamak zorunda kaldı. Bu da savunmada aksamalara neden oldu. Giresunspor'un son dakikada bulduğu gol VAR'dan döndü. Beşiktaş 3 haftalık aranın ardından3 puana kavuşsa da teknik direktör ValerienIsmael'e eleştiriler ise bitmedi…
ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM
Tayyip Talha Sanuç maçın ardından şunları söyledi: "Şu an tek odaklandığım şey bu takımla şampiyonluk yaşamak. Gol attığım için çok mutluyum. Tabi gol yemediğimiz için de mutluyum. Bir bahane değil ama şunu da söyleyeyim zemin gerçekten futbol oynamak çok kötüydü.
TAM İSABET!
Beşiktaş'ın transferin son gününde Fenerbahçe'nin elinden aldığı Tayyip Talha Sanuç, performansıyla göz kamaştırıyor. Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan genç stoper, dün akşamın da yıldızıydı. Nefis röveşata golüyle siyah-beyazlı takımı öne geçiren Tayyip Talha, savunmadaki başarısıyla da dikkatleri üzerine çekti. 22 yaşındakioyuncu, son iki maçtaki futboluylanokta transfer olduğunu kanıtladı.
TEK POZİSYONDA GOL, OFSAYT VE PENALTI! Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Giresun ceza sahasında oluşan karambolde Beşiktaş, Tayyip Talha ile rakip ağları havalandırdı. Gol öncesi Weghorst ve Tayyip Talha'ya faul yapılırken ev sahibi takımın oyuncuları Tayyip'in ofsaytta olduğunu ileri sürüp itiraz ettiler. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 5 dakika süren VAR incelemesi sonrasında pozisyonu izledi. Golü iptal ederken,Tayyip Talha'ya faul yapıldığınıbelirtip penaltı kararı verdi. Ancak Weghorst atışı kaçırdı.
MAÇ SONU ÜÇLÜ
Kendilerine ayrılan yeri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından futbolcuları tribüne çağırdı. Siyah-beyazlı takım adına karşılaşmanın kahramanı olan Tayyip Talha, tribünlere üçlü çektirdi.