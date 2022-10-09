Tayyip hayat verdi

dün aksiyon dolu bir gece yaşandı. 3 haftadır kazanamayan Beşiktaş, zorlu deplasmanda önce Tayyip Talha ile golü buldu ama iptal edildi ardından penaltıyı Weghorst değerlendiremedi. Gecenin öne çıkan ismiİkinci yarı ise dakikalar ilerledikçe maçı koparamayan Beşiktaş, ev sahibini de maça ortak etti.Stoper Emrecan, oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için sakat sakat oynamak zorunda kaldı. Bu da savunmada aksamalara neden oldu. Giresunspor'un son dakikada bulduğu gol VAR'dan döndüTayyip Talha Sanuç maçın ardından şunları söyledi: "Şu an tek odaklandığım şey bu takımla şampiyonluk yaşamak. Gol attığım için çok mutluyum. Tabi gol yemediğimiz için de mutluyum. Bir bahane değil ama şunu da söyleyeyim zemin gerçekten futbol oynamak çok kötüydü.Beşiktaş'ın transferin son gününde Fenerbahçe'nin elinden aldığı Tayyip Talha Sanuç, performansıyla göz kamaştırıyor. Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan genç stoper, dün akşamın da yıldızıydı. Nefis röveşata golüyle siyah-beyazlı takımı öne geçiren Tayyip Talha, savunmadaki başarısıyla da dikkatleri üzerine çekti.13'ü gösterdiğinde Giresun ceza sahasında oluşan karambolde Beşiktaş, Tayyip Talha ile rakip ağları havalandırdı. Gol öncesi Weghorst ve Tayyip Talha'ya faul yapılırken ev sahibi takımın oyuncuları Tayyip'in ofsaytta olduğunu ileri sürüp itiraz ettiler. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 5 dakika süren VAR incelemesi sonrasında pozisyonu izledi.Ancak Weghorst atışı kaçırdı.Kendilerine ayrılan yeri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından futbolcuları tribüne çağırdı. Siyah-beyazlı takım adına karşılaşmanın kahramanı olan Tayyip Talha, tribünlere üçlü çektirdi.