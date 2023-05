Tek başarı şampiyonluk

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Bedavadır, aynı zamanda etkilidir. Faydalanmasını bilmek lazım. Işığın en güzeli mumdur ama o da aydınlatmak için kendini yakar. Biz de çalışmazsak hiçbir şey alamayız" diyen Güneş, şöyle devam etti: "Her zaman şampiyonluk yarışında varız. Oyun açısından iyi olsak da sonuç olarak düşündüğümüz yerde değiliz. Ancak oyun olarak umut vermek camianın güvenini ve moralini artırıyor.""Derbide düşündüğümüz şeyleri yaptık ama yine de eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerimiz savunmada ve hücumda azdı. Şampiyonluk dışında sonucu başarı kabul etmiyoruz. Büyük takımlar her zaman ayakta kalmasını bilmeli. Sorunları olduğunda daha çok kenetlenmeli. Bu maçı kaybetsek, o kadar gelen seyirci moralsiz olacaktı. Maddi-manevi oyuncu kayıplarımız olacaktı.Elimizdeki oyuncuları kazanmaya çalışıyoruz. Dele Alli sakatım diye gitti, ameliyat oldu ve gelmedi. Büyük para ödenen bir oyuncu katkı veremiyor ve gidiyorsa bunun bedelini oyuncu ödemeli. Oynayan oyuncuyu bırakmak istemeyiz. Gitmek isteyen oyuncu varsa ekonomik olarak da karşılığı varsa değerlendirilir.United'a giden Weghorst ile Vincent Aboubakar'ın kıyaslanmaması gerektiğini de söyleyen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Aboubakar, yetenekleri ve ait olma duygusuyla çok ön planda. Takımı seviyor. Arkadaşlarına pozitif enerji veriyor. Hâlâ zamana ihtiyacı var. Takıma katkı yapıyor. Her geçen gün geliş-i mini daha üst seviyeye çıkarıyor. Daha önceki form grafiğini yakalayacağını düşünüyorum. Beceri olarak iyi bir oyuncu."BEŞİKTAŞ, depremzedelere yardım amacıyla Bakü'de, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçı yapacak. Bu özel karşılaşma, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar daha önce de depremzedeler için İstanbul'da İspanyol kulüplerinden Atletico Madrid ile karşı karşıya gelmiş ve kıran kırana geçen mücadeleyi 2-0 galip tamamlamıştı.