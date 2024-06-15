Tek bildiğim şampiyonluk!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Hasan Arat, yöneticiler ve yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel de törende hazır bulundu. İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Van Bronckhorst, taraftarların gurur duyacağı güçlü bir takım oluşturacaklarını dile getirdi. Hollandalı hoca,Oynadığı tüm takımlarda şampiyonluk hedeflediğini ve şampiyon olduğunu dile getiren 49 yaşındaki Van Bronckhorst, "Teknik direktörlük kariyerimde de hedefim değişmedi" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti: "Benim tek bildiğim şey şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Ben bundan anlarım. En önemlisi bu başarı için çok çalışmak.Saha içinde ve saha dışında disiplinden asla taviz vermem."KULÜBÜ iyi tanıyan Serdar Topraktepe'nin kendisine çok yardımcı olacağını söyleyen Van Bronckhorst, "Enerjim çok yüksek. Hayalim Beşiktaş'ta olmaktı ve şu an buradayım. Bu yeni meydan okumada, çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız.Taraftarımız beni çok iyi karşıladı, artık onlardan biriyim. Ben de şu andan itibaren bir kartalım. Takımın çok fazla maçını izledim, nasıl oynadığını gördüm. Bu sezon çok farklı olacak. Transfer çalışmalarına başladık" dedi.Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için özel tişört hazırladı. Kartal Yuvaları'nda satışa çıkarılan "GvB" logolu beyaz ve siyah renkteki tişörtlerin fiyatı ise 699 TL olarak belirlendi. Taraftarların tişörtlere yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.