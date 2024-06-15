Tek bildiğim şampiyonluk!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Hasan Arat, yöneticiler ve yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel de törende hazır bulundu. İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Van Bronckhorst, taraftarların gurur duyacağı güçlü bir takım oluşturacaklarını dile getirdi. Hollandalı hoca, "Teklif aldığımda onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Büyük kulüpler kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız" dedi.
DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERMEM
Oynadığı tüm takımlarda şampiyonluk hedeflediğini ve şampiyon olduğunu dile getiren 49 yaşındaki Van Bronckhorst, "Teknik direktörlük kariyerimde de hedefim değişmedi" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti: "Benim tek bildiğim şey şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Ben bundan anlarım. En önemlisi bu başarı için çok çalışmak. Hedefi olmayan bir yerde hiç bulunmadım. Benim mantaliteme sahip kulüplerde çalıştım, şu anda da öyle bir kulüpteyim.
Saha içinde ve saha dışında disiplinden asla taviz vermem."
HERKES BU TAKIMLA GURUR DUYACAK
KULÜBÜ iyi tanıyan Serdar Topraktepe'nin kendisine çok yardımcı olacağını söyleyen Van Bronckhorst, "Enerjim çok yüksek. Hayalim Beşiktaş'ta olmaktı ve şu an buradayım. Bu yeni meydan okumada, çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız. Stadımızı puan alması çok çok zor bir yer haline getireceğiz.
Taraftarımız beni çok iyi karşıladı, artık onlardan biriyim. Ben de şu andan itibaren bir kartalım. Takımın çok fazla maçını izledim, nasıl oynadığını gördüm. Bu sezon çok farklı olacak. Transfer çalışmalarına başladık" dedi.
"GVB" TİŞÖRTÜ SATIŞTA
Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için özel tişört hazırladı. Kartal Yuvaları'nda satışa çıkarılan "GvB" logolu beyaz ve siyah renkteki tişörtlerin fiyatı ise 699 TL olarak belirlendi. Taraftarların tişörtlere yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.