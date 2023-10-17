Tek plan hücum!

Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle moraller bozulsa da başta Gedson olmak üzere gelen iyi haberler derbi öncesinde teknik heyetin yüzünü güldürdü. 21 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak G.Saray maçında Gedson'un sahaya çıkma ihtimali ile birlikte planlar değişti.Burak Yılmaz'ın bir diğer netleşmeyen kararı ise Ghezzal ile Rashica arasındaki tercihi.Ülkesinin Andorra deplasmanında 3-0 kazandığı maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan yıldız oyuncu, bir adım öne geçmiş durumda.formda olmaları ile birlikte Burak Yılmaz da takımı hücum ağırlıklı oynatmak için çalışmalarını yapıyor.SİYAH-beyazlılarda G.Saray derbisi hazırlıklarına dün yapılan antrenman ile devam edildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetimindeki idmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirildi. Pas ve koşu çalışmalarının sonrasında ana bölümde dar alanda taktik antrenman yapıldı. Genç hoca, oyuncularını sık sık uyardı.