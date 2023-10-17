Tek plan hücum!

Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle moraller bozulsa da başta Gedson olmak üzere gelen iyi haberler derbi öncesinde teknik heyetin yüzünü güldürdü. 21 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak G.Saray maçında Gedson'un sahaya çıkma ihtimali ile birlikte planlar değişti. Orta sahayaGedson'u yazacakolan BurakYılmaz'ın, Salih Uçan'ınolmaması nedeniyle de NecipUysal'ı orta sahada kullanmayıdüşündüğü belirtildi.
RASHİCA, GHEZZAL'A GÖRE ÖNDE
Burak Yılmaz'ın bir diğer netleşmeyen kararı ise Ghezzal ile Rashica arasındaki tercihi. İstanbulspormücadelesinde Ghezzaltakıma dönüşü ile eski günlerininsinyalini verirken Rashicaise Kosova Milli Takımı ile buhafta devleşti. Ülkesinin Andorra deplasmanında 3-0 kazandığı maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan yıldız oyuncu, bir adım öne geçmiş durumda. Cenk ve Aboubakar'ın formda olmaları ile birlikte Burak Yılmaz da takımı hücum ağırlıklı oynatmak için çalışmalarını yapıyor.
SON SÜRAT HAZIRLIK
SİYAH-beyazlılarda G.Saray derbisi hazırlıklarına dün yapılan antrenman ile devam edildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetimindeki idmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirildi. Pas ve koşu çalışmalarının sonrasında ana bölümde dar alanda taktik antrenman yapıldı. Genç hoca, oyuncularını sık sık uyardı.