Tepki değil destek verin

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ghezzal ve Aboubakar'ın ıslıklanmasıyla ilgili, "Taraftarlarımız bizim için çok değerli.diyen Vardar, Salih ve Cenk'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri hakkında daifadesini kullandı. Hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak ve lig üçüncülüğü olduğunu da aktarırken,sorusuna şu yanıtı verdi:"İkisini de yenmek istiyoruz." Ayrıca Tayyip Talha'nın, Pendik maçından bu yana oynamaması konusunda da "Bu teknik bir konu. Buna cevap verdiğimde Necip'e saygısızlık yapmış olmaz mıyım? Necip 3 haftadır çok iyi oynuyor" ifadelerini kullandı. Yayın ihalesi konusuna da şöyle değindi: "İnşallah futbolun kalitesini artıracağız.