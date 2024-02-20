Tepki değil destek verin

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ghezzal ve Aboubakar'ın ıslıklanmasıyla ilgili, "Taraftarlarımız bizim için çok değerli. Beşiktaş forması giyen oyuncularımıza tepki vermek yerine destek vermelerini rica ediyoruz"
diyen Vardar, Salih ve Cenk'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri hakkında da "İkisi de çok değerli oyuncular. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba süreci yönetiyor. Kulübümüz ve futbolcularımız için en doğru karar verilecek"
ifadesini kullandı. Hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak ve lig üçüncülüğü olduğunu da aktarırken, "F.Bahçe'yi mi yoksa G.Saray'ı mı daha güçlü görüyorsunuz?"
sorusuna şu yanıtı verdi:
HEM F.BAHÇE HEM G.SARAY'I YENECEĞİZ
"İkisini de yenmek istiyoruz." Ayrıca Tayyip Talha'nın, Pendik maçından bu yana oynamaması konusunda da "Bu teknik bir konu. Buna cevap verdiğimde Necip'e saygısızlık yapmış olmaz mıyım? Necip 3 haftadır çok iyi oynuyor" ifadelerini kullandı. Yayın ihalesi konusuna da şöyle değindi: "İnşallah futbolun kalitesini artıracağız. Türk futbolunun hak ettiği değeri görmesi için mücadelemize devam edeceğiz."