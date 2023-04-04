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Giriş Tarihi: 4.4.2023

TFF Başkanı taraflıdır!

TFF Başkanı taraflıdır!

Büyükekşi’nin, “Hatay ve Gaziantep’in oynadığı maçlar silinmeyecek” şeklindeki açıklamasına Beşiktaş’tan sert tepki geldi

Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dünkü sözlerine ateş püskürdü. Siyah-beyazlı kulüp, şu açıklamayı yaptı: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ifadeleriyle taraf olduğunu artık aleni şekilde beyan etmiştir. 17 kulüpten 6'sı mevcut uygulamanın doğru olduğunu, 6'sı da olmadığını ifade ederken 5 kulüp çekimser kalmıştır. TFF Başkanı'nın yapmaya çalıştığı algı operasyonunda ifade ettiği gibi 11'e 6 şeklinde sonuçlanan bir oylama söz konusu değildir. TFF Başkanı'nın açıklamasından anlıyoruz ki maçımıza hakem atamasının manuel yapılmasının sebebi; Belçika Ligi! İşinize geldiği zaman bir Avrupa ülkesi uygulamasını geçerli görüyorsunuz ama işinize gelmediğinde Avrupa'nın tavsiye niteliğindeki görüşlerini dikkate almıyorsunuz. F.Bahçe maçının VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF'ye başvuracağız."

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TFF Başkanı taraflıdır!
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