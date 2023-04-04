TFF Başkanı taraflıdır!

Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dünkü sözlerine ateş püskürdü. Siyah-beyazlı kulüp, şu açıklamayı yaptı: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ifadeleriyle taraf olduğunu artık aleni şekilde beyan etmiştir. 17 kulüpten 6'sı mevcut uygulamanın doğru olduğunu, 6'sı da olmadığını ifade ederken 5 kulüp çekimser kalmıştır.TFF Başkanı'nın açıklamasından anlıyoruz ki maçımıza hakem atamasının manuel yapılmasının sebebi; Belçika Ligi! İşinize geldiği zaman bir Avrupa ülkesi uygulamasını geçerli görüyorsunuz amaF.Bahçe maçının VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF'ye başvuracağız."