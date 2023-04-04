TFF Başkanı taraflıdır!

Büyükekşi’nin, “Hatay ve Gaziantep’in oynadığı maçlar silinmeyecek” şeklindeki açıklamasına Beşiktaş’tan sert tepki geldi
Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dünkü sözlerine ateş püskürdü. Siyah-beyazlı kulüp, şu açıklamayı yaptı: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ifadeleriyle taraf olduğunu artık aleni şekilde beyan etmiştir. 17 kulüpten 6'sı mevcut uygulamanın doğru olduğunu, 6'sı da olmadığını ifade ederken 5 kulüp çekimser kalmıştır. TFF Başkanı'nın yapmayaçalıştığı algı operasyonundaifade ettiği gibi 11'e6 şeklinde sonuçlananbir oylama sözkonusu değildir. TFF Başkanı'nın açıklamasından anlıyoruz ki maçımıza hakem atamasının manuel yapılmasının sebebi; Belçika Ligi! İşinize geldiği zaman bir Avrupa ülkesi uygulamasını geçerli görüyorsunuz ama işinize gelmediğindeAvrupa'nın tavsiye niteliğindekigörüşlerinidikkate almıyorsunuz. F.Bahçe maçının VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF'ye başvuracağız."