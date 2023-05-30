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Giriş Tarihi: 30.5.2023

TFF Başkanlığı düşüncem yok

Ogün ŞAHİNOĞLU
TFF Başkanlığı düşüncem yok

“Beşiktaş’ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir. Onlara teşekkür ediyorum. Ancak kafamda böyle bir düşünce yok”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 1 seneder gündemde olan, "TFF Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına açıklık getirdi. TFF Başkanlığı'nın gündeminde olmadığını belirten Çebi, "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

YERLİ OYUNCULARI ŞIMARTMAMAK LAZIM
Yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Rekabetten uzak hiçbir şeyden başarı gelmez. Yabancılarla rekabet eden Türk çocuklarının da ortamının sağlanması lazım. Onlara 'Sadece siz oynayabilirsiniz, başkası bu ligde oynayamaz' diyerek şımartmamamız ve rahat olmalarını sağlamamamız lazım."

UEFA'YA SORDUK: KARAR SAĞLIKLI MI?
Ligden çekilen Hatay ve G.Antep'in maçları için UEFA'ya yapılan başvuruyu da gündeme getiren Çebi, "UEFA'ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Uygulamalar çok basit ve net. Herhangi bir takım ne nedenle ligden çekiliyorsa, oynadığı maçlar dahil olmak üzere geçersiz sayılır. Bunu yok hükmünde kabul edip kafanıza göre karar alacaksınız, bunu depremin üçüncü günü gündeme getirip bizi zor durumda bırakacaksınız. Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da başarılı bulmuyorum" yorumunu yaptı.

61 MİLYONLUK YATIRIM
Ümranıye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 3 nolu saha yenilenirken, ilk etabı tamamlandı. Üç etaptan oluşan Futbol Akademi Projesi'nin ilk bölümü için 16 milyon TL harcanırken, kalan bölümler için de 45 milyon TL verileceği ve toplamda 61 milyon TL'lik yatırım yapılacağı öğrenildi. Yenilenen bölümler şu şekilde: Drenaj sistemi kuruldu, yağmur suyu altyapısı yenilendi. Özel yetiştirilmiş hibrit futbol çimi kullanıldı. Kale direkleri, yedek kulübeleri, sağlık kulübeleri ve tribün yenilendi. Saha çevresindeki tel, çit sistemi yenilendi ve FIFA standartlarına getirilerek saha ölçüsü genişletildi.

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TFF Başkanlığı düşüncem yok
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