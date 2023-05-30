TFF Başkanlığı düşüncem yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 1 seneder gündemde olan,iddialarına açıklık getirdi. TFF Başkanlığı'nın gündeminde olmadığını belirten Çebi, "Kafamda böyle bir düşünce yok.Kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir, onlara teşekkür ediyorum" dedi.Yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Rekabetten uzak hiçbir şeyden başarı gelmez. Yabancılarla rekabet eden Türk çocuklarının da ortamının sağlanması lazım. OnlaraLigden çekilen Hatay ve G.Antep'in maçları için UEFA'ya yapılan başvuruyu da gündeme getiren Çebi, "UEFA'ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi.Uygulamalar çok basit ve net. Herhangi bir takım ne nedenle ligden çekiliyorsa, oynadığı maçlar dahil olmak üzere geçersiz sayılır.Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da başarılı bulmuyorum" yorumunu yaptı.Ümranıye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 3 nolu saha yenilenirken, ilk etabı tamamlandı. Üç etaptan oluşan Futbol Akademi Projesi'nin ilk bölümü için 16 milyon TL harcanırken, kalan bölümler için de 45 milyon TL verileceği ve toplamda 61 milyon TL'lik yatırım yapılacağı öğrenildi. Yenilenen bölümler şu şekilde: Drenaj sistemi kuruldu, yağmur suyu altyapısı yenilendi. Özel yetiştirilmiş hibrit futbol çimi kullanıldı. Kale direkleri, yedek kulübeleri, sağlık kulübeleri ve tribün yenilendi. Saha çevresindeki tel, çit sistemi yenilendi ve FIFA standartlarına getirilerek saha ölçüsü genişletildi.