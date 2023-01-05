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Giriş Tarihi: 5.1.2023

TFF istihbarat birimi kurmalı

TFF istihbarat birimi kurmalı
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Federasyon, G.Saray maçında yanlış VAR uygulamasını, bizim maçta doğru uygulamayı paylaştı. İki kaydın aynı anda açıklanmasında başka neden göremiyorum. TFF'nin farklı bir amacı varsa bunun izahı olmaz. Böyle bir davranış akıl dışıdır" dedi. Hakemler konusunda daha detaylı araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Kocadağ, "TFF kendi içinde bir istihbarat birimi kurmalı. Hakemlerin geçmişleri daha detaylı incelenmeli. Hakemler bazı takımların maçlarına çıkmak, bazı şehirlerde maç yönetmek istemiyor. Bu konularla ilgili gerekçe sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

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TFF istihbarat birimi kurmalı
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