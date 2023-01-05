TFF istihbarat birimi kurmalı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Federasyon, G.Saray maçında yanlış VAR uygulamasını, bizim maçta doğru uygulamayı paylaştı. İki kaydın aynı anda açıklanmasında başka neden göremiyorum. TFF'nin farklıbir amacı varsa bununizahı olmaz. Böyle bir davranış akıl dışıdır" dedi. Hakemler konusunda daha detaylı araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Kocadağ, "TFF kendiiçinde bir istihbarat birimi kurmalı.Hakemlerin geçmişleridaha detaylı incelenmeli. Hakemler bazı takımların maçlarına çıkmak, bazı şehirlerde maç yönetmek istemiyor. Bu konularla ilgili gerekçe sunuyorlar" ifadelerini kullandı.