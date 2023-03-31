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Giriş Tarihi: 31.3.2023

‘TFF’yi de o kayığa bindiririz’

‘TFF’yi de o kayığa bindiririz’

Emre Kocadağ: “Hatay ve Gaziantep maçlarıyla ilgili kararlar adaletli değil. Eğer TFF, iki takımın federasyonu gibi davranmaya devam ederse, biz o kayığa TFF’yi de bindiririz”

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Kocadağ, Futbol Federasyonu'nu da eleştirip şunları söyledi: "TFF'nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Kulüplerin büyük çoğunluğu vicdanen adaletli bir karar alınmadığını düşünüyor. UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Federasyon, UEFA talimatnamesini görmezden geliyor.




Bu karar alınırken bazı kulüplerin menfaatlerinin kollandığını görüyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz. Geçen hafta bir açıklama yaptık, 'Kayıkçı kavgası' şeklinde. Eğer TFF, bu iki takımın federasyonu gibi davranmaya devam ederse, biz o kayığa maalesef TFF'yi de bindirmek zorunda kalırız. Bu konu Tahkim Kurulu ile görüşülmeyecek ancak Kulüpler Birliği, konunun yeniden görüşülmesi için TFF'ye bir yazı çekti. Ben iki rakiple de deplasmanda oynadım ve puan kaybettim. Galatasaray da ikinci devre iki takımla deplasmanda oynayıp puan kaybedecekti. Bu deplasman sayılarını nasıl eşitleyip, Beşiktaş'ın adalet beklentisini karşılayacaklar?"

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