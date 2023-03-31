‘TFF’yi de o kayığa bindiririz’

Emre Kocadağ: “Hatay ve Gaziantep maçlarıyla ilgili kararlar adaletli değil. Eğer TFF, iki takımın federasyonu gibi davranmaya devam ederse, biz o kayığa TFF’yi de bindiririz”
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Kocadağ, Futbol Federasyonu'nu da eleştirip şunları söyledi: "TFF'nin kulüplerin görüşlerinialması gerekiyordu. Kulüplerinbüyük çoğunluğu vicdanen adaletlibir karar alınmadığını düşünüyor. UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Federasyon, UEFA talimatnamesini görmezden geliyor.
Bu karar alınırkenbazı kulüplerin menfaatlerininkollandığını görüyoruzve biz bunu kabul etmiyoruz. Geçen hafta bir açıklama yaptık, 'Kayıkçı kavgası' şeklinde. EğerTFF, bu iki takımın federasyonugibi davranmaya devam ederse,biz o kayığa maalesef TFF'yide bindirmek zorunda kalırız. Bu konu Tahkim Kurulu ile görüşülmeyecek ancak Kulüpler Birliği, konunun yeniden görüşülmesi için TFF'ye bir yazı çekti. Ben iki rakiple de deplasmanda oynadım ve puan kaybettim. Galatasarayda ikinci devre iki takımla deplasmandaoynayıp puan kaybedecekti. Bu deplasman sayılarını nasıl eşitleyip, Beşiktaş'ın adalet beklentisini karşılayacaklar?"