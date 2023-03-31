‘TFF’yi de o kayığa bindiririz’

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.konuşan Kocadağ, Futbol Federasyonu'nu da eleştirip şunları söyledi:UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Federasyon, UEFA talimatnamesini görmezden geliyor.Geçen hafta bir açıklama yaptık, 'Kayıkçı kavgası' şeklinde.Bu konu Tahkim Kurulu ile görüşülmeyecek ancak Kulüpler Birliği, konunun yeniden görüşülmesi için TFF'ye bir yazı çekti. Ben iki rakiple de deplasmanda oynadım ve puan kaybettim.Bu deplasman sayılarını nasıl eşitleyip, Beşiktaş'ın adalet beklentisini karşılayacaklar?"