Toparlan Muçi!

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bu sezon yedek konumuna düştü. Rafa Silva transferi sonrası 10 numaradaki yerini kaybeden Arnavut futbolcuda bu durum, moral bozukluğu yarattı. Zaman zaman mutsuz olduğu söylense de yönetim ve teknik heyet her fırsatta "Takım için önemli oyuncu, ona da şans gelecek"
ifadeleriyle daima kendisini hazır tutmasını istedi. Ancak şu ana dek 5 maçta sahaya çıkan ve sadece 1'inde 11'de görev alan Muçi, Antalyaspor'a attığı gol dışında etkisiz kaldı. Son olarak Trabzonspor sınavında 67'de girip sağ kanatta oynayan 23 yaşındaki futbolcu, varlık gösteremedi.
ULUSLAR LİGİ'NE DE GİDEMEDİ
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Muçi'yi sol ve sağ kanatta değerlendirirken bu bölgelere bir türlü uyum sağlayamayan oyuncusunun toparlanmasını istedi. 10 numarada şansı bulamayan Muçi'nin, performansını kanatta süre alarak yükseltmesi ve rekabete bu bölgede girmesi gerektiği aktarıldı.
Geçen sezon Aston Villa'nın ilgilendiği konuşulan Arnavut futbolcu, Uluslar Ligi'nde ülkesinin oynadığı Ukrayna ve Gürcistan maçlarına davet alamayarak geri planda kaldı.
CAN KELEŞ KAYIPLARDA
SİYAH-BEYAZLILARIN, yaz transfer döneminde Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş, hocasının gözüne giremedi. 23 yaşındaki futbolcu şu ana dek sadece Lugano maçında 3 dakika görev alabildi. Süper Lig'de ise oynanan 4 maçın 2'sinde kadroda dahi kendisine yer bulamadı. Beşiktaş'ta ligde görev alamayan tek isim olan Can'ın performansını artırması isteniyor.