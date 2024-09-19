Toparlan Muçi!

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bu sezon yedek konumuna düştü. Rafa Silva transferi sonrası 10 numaradaki yerini kaybeden Arnavut futbolcuda bu durum, moral bozukluğu yarattı. Zaman zaman mutsuz olduğu söylense de yönetim ve teknik heyet her fırsattaifadeleriyle daima kendisini hazır tutmasını istedi. Ancak şu ana dek 5 maçta sahaya çıkan ve sadece 1'inde 11'de görev alan Muçi, Antalyaspor'a attığı gol dışında etkisiz kaldı.Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst,Geçen sezon Aston Villa'nın ilgilendiği konuşulan Arnavut futbolcu, Uluslar Ligi'nde ülkesinin oynadığı Ukrayna ve Gürcistan maçlarına davet alamayarak geri planda kaldı.SİYAH-BEYAZLILARIN, yaz transfer döneminde Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş, hocasının gözüne giremedi. 23 yaşındaki futbolcu şu ana dek sadece Lugano maçında 3 dakika görev alabildi. Süper Lig'de ise oynanan 4 maçın 2'sinde kadroda dahi kendisine yer bulamadı. Beşiktaş'ta ligde görev alamayan tek isim olan Can'ın performansını artırması isteniyor.