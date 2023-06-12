Tormena için yeni hamle

Sağ stoper bölgesine takviye yapmak için dört koldan arayışta olan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda birçok ismi gündemine aldı.Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de izleyip beğendiği Tormena için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Braga forması giyen 27 yaşındaki stoper, ara transfer döneminde siyahbeyazlı takıma gelmeyi çok arzu etse de kulübüyle anlaşma sağlanamayınca transfer gerçekleşmemişti. Portekiz ekibi, lig devam ederken gitmesini istemediği Tormena için bu kez tekliflere açık. Kartal, 1 sezon sözleşmesi kalan oyuncu için ara transferde önerdiği 3.5 milyon Euro'nun biraz daha aşağısında rakamla masaya oturacak. Oyuncunun da transferine izin verilmesi adına kulüp yetkilileriyle görüşeceği öğrenildi.BEŞIKTAŞ yönetimi, boşa çıkan Nathan Redmond'la tatil öncesi bir kez daha yüz yüze görüştü. İngiliz futbolcuya, 2+1 yıllık sözleşme ve 1.8 milyon Euro'yu bulan yıllık ücret teklifi resmen iletildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun aceleci davranmamak adına zaman istediği belirtildi. Bunun üzerine siyah-beyazlı idarecilerin, "Nihai kararını yeni sezon hazırlık kampı başlamadan bize ilet" cevabını verdiği öğrenildi.