Tormena’da fark 1.5 milyon Euro

sağ stopere takviye için kadrosuna katmak istediği Vitor Tormena için sıkı pazarlık devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 7 milyon Euro bonservis isteyen Braga'ya 3 milyon Euro önermişti. İlk görüşmeden anlaşma çıkmayınca Kara Kartal, teklifini 3.5 milyon Euro'ya yükseltti. Portekiz ekibi de 5 milyon Euro'ya kadar düştü. İki taraf arasında kalan 1.5 milyon Euro'luk farkın da kapanması için uğraş verilirken, teknik direktör Şenol Güneş'in de 27 yaşındaki stoperi kadrosunda görmeyi istediği belirtildi. Şartlarını zorlayan siyahbeyazlı takımın maksimum 4 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.